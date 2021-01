De ruitenwissers vechten met de pijpenstelen op de voorruit. Of we nog op tijd komen, vraagt mijn man naast me. En: „Hoe was het op je werk vandaag?”

„Mis in As-dur, Schubert, het hoogste in de kunst... goddelijk.” Zodra ik het zeg, hoor ik Schuberts ‘Kyrie’ in mijn hoofd. Beroepsafwijking.

„Je gaat toch niet weer de hele week zweven, hè? Kyrie eleison, wat een drukte vanavond!” Ik sta op de rem. „Wat bedoel je?” vraag ik. Hij zet de radio aan. „Dwarsfluit!”, juich ik.

„Nou en?”

„Schubert begint het Benedictus met de dwarsfluit, die was toen door de Paus verboden, snap je?”

„Dat bedoel ik... geniaal!” Ik zet de radio uit. Hij protesteert, maar ik koester de muziek in mijn hoofd.

We eten met zijn vieren. Beleefd vragen ze naar mijn werk. Enthousiast vertel ik over Schubert en zijn breuk met de toen geldende tradities. Mij lijkt het actueel. Hun niet. Ze willen liever proosten dan weten. Proost. Op cultuur.

Ik mis de hapjes. De overgang van Kyrie naar Gloria, een harmonische salto mortale, dreunt tussen mijn oren. Beroepsafwijking.

De kaarsen branden behaaglijk maar de multi-interpretabele politieke uitspraken domineren. Zelfs de moppen gaan erover. Beschermd door de gewijde sfeer van Schuberts mis neem ik afstand van hun lachsalvo’s. Beroepsafwijking?

De aromatische lamsbout haalt me terug. Het is winter, geen Pasen: waarom lamsbout? Of ben ik te klassiek?

„Agnus dei”, knipoogt de gastheer. Het vlees en de brave popmodulaties van de achtergrondmuziek snijd ik met mijn bestek.

Of ze nog naar een museum gaan, vraag ik. Nee, te veel mensen. Dan begin ik over boeken. Lezen is lastig, snijdt de vrouw me de pas af. Sinds haar man thuis werkt, heeft ze geen rust. Misschien biedt de bioscoop een uitweg? Daar is echt alles goed geregeld, probeer ik. Te gevaarlijk. Maar wijn is troost. Op de cultuur! Want die heeft het zo zwaar.

„Wat hoor ik op de achtergrond?”, vraagt mijn man. „Paul Simon.”

„Ach natuurlijk... thuis luisteren we nooit naar pop want mijn vrouw...”

Mijn hand met het mes bevriest boven de kaasplank. Ik kijk naar zijn ritmisch wiebelende dij. Ik zeg: „Nou ja... beroepsafwijking...”

Ewa Maria Wagner is altvioliste en schrijfster.