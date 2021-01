Doek valt definitief voor opvolger van Belgische Blokker

Voor de failliete opvolger van Blokker België kwam slechts één bod binnen. En dat voorstel, uit Duitsland, was ook nog eens veel te laag. „Ver onder de verwachting”, noemt curator Thierry Lammar het. Het gebrek aan belangstelling bezegelde deze week het lot van Mega World, dat vorig jaar Blokkers Belgische tak verving. Na maandenlange onzekerheid verliezen 650 werknemers daarmee definitief hun baan.

Mega World werd eind vorig jaar failliet verklaard, nog geen jaar nadat de Nederlandse zakenman Dirk Bron de Blokker-winkels in België overnam. Hij bouwde meer dan 40 miljoen euro aan schulden op, bleek bij het faillissement. De omzetcijfers van Mega World zijn nooit bekendgemaakt. Maar voorganger Blokker België maakte in 2018 een omzet die nauwelijks hoger is dan de schuld die Bron in enkele maanden opbouwde: 60 miljoen. Belastingen, sociale lasten en btw werden nauwelijks betaald. Dit terwijl Bron de winkels volgens de Vlaamse krant De Standaard juist schuldenvrij overnam. Hij zou zelfs een bruidsschat van 5 miljoen euro mee hebben gekregen, en zo’n 15 miljoen euro aan voorraden.

Voordat het bedrijf failliet ging, toonden meerdere partijen zich volgens de curator geïnteresseerd in een doorstart, maar uiteindelijk wist hij enkel de winkelvoorraad nog te verkopen. De inkomsten daarvan „gaan het gat wat de schuldenlast betreft niet dichtrijden”, aldus Lammar. Volgens de curator komt er bovenop de al staande 40 miljoen nog zo’n 10 miljoen aan vergoedingen bij voor de werknemers die nu op straat staan, en blijven er zo nog miljoenen aan schulden openstaan.

Lees ook ons profiel van Dirk Bron uit februari: Hij aasde er al jaren op, nu heeft Dirk Bron de Belgische Blokkers eindelijk in handen

‘Kat in de zak’

Met het definitieve einde van de winkelketen komt nog geen eind aan de onduidelijkheid rond wat er is misgelopen bij Mega World. Begin 2020 nam Dirk Bron de Belgische Blokker-winkels over van de Mirage Retail Group van de Nederlandse ondernemer Michiel Witteveen. Die waren toen al jaren niet winstgevend meer. Bron bouwde de Blokker-winkels om tot Mega World, een uitverkoopformule die goedkope restpartijen verkocht. Alle Belgische Blokker-werknemers konden hun baan behouden.

Begin oktober maakte het bedrijf plotseling bekend te kampen met financiële problemen. Een verzoek om uitstel van betaling aan schuldeisers werd afgewezen en twee bewindvoerders kwamen tot de conclusie dat de winkels niet langer levensvatbaar waren. Volgens Bron waren de problemen voor een groot deel te wijten aan de coronacrisis. Ook beweerde hij een „kat in de zak” te hebben gekocht van Witteveen. Bron, voormalig eigenaar van budgetsportketen Aktiesport, zei dat het bedrijf achteraf gezien al langer niet levensvatbaar was geweest. Witteveen verklaarde op zijn beurt dat Bron beter bij zichzelf te rade zou gaan.

Ook de christelijke vakbond ACV Puls wijst Bron zelf aan als schuldige. In Nederland staat Bron al terecht voor onder andere oplichting en belastingfraude. Ook bij Mega World zou sprake zijn van wanbeleid en mogelijke fraude, beweert de vakbond. Zo zouden miljoenen euro’s zijn overgemaakt naar buitenlandse rekeningen, onder andere in Monaco, waarvan onduidelijk is wie de eigenaar is en waar het geld voor bestemd is. Ook zouden er volgens de vakbond onverklaarbare posten in de jaarrekening staan, terwijl andere zaken juist zijn achtergehouden.

Inmiddels heeft de Belgische justitie een onderzoek naar de zakenman geopend voor mogelijke valsheid in geschrifte, valsheid in de jaarrekeningen, misbruik van vennootschapsgoederen en witwassen. Bron zelf liet eerder aan NRC weten dat de aantijgingen onterecht zijn.