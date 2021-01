Dit zijn de beste smoezen op je werk

Natuurlijk. We werken ons altijd de pleuris, geven ons 24/7 voor 99,99 procent en struikelen over onze benen om het ‘de baas’ naar de zin te maken. Maar daar gaat deze column niet over.

Deze column gaat over die laatste 0,01 procent. Als je het even helemaal gehad hebt. Als je je collega’s liever zou willen frituren dan met ze te videobellen. Wat doe je dán? Hoe kom je onder die ene rotklus uit waar je écht geen zin in hebt?

Toen ik ernaar vroeg op Twitter, bleek dat jullie dat ook wel eens hebben, sterker nog, er kwamen zoveel bruikbare tips binnen, dat ze niet in één column pasten. Daarom vandaag de eerste aflevering van ‘de beste smoezen op je werk’. En dan volgende week de rest. Want je weet maar nooit wanneer je ze nodig hebt. O, en nog even belangrijk: je hebt ze niet van mij.

Allereerst, tip 1: wees creatief. Een goede smoes is kunst, zo mailde een collega me. Hij vindt dat je een goed excuus dus moet belonen, „in plaats van altijd maar die eerlijkheid”, en dat je als leidinggevende best kunt zeggen dat een smoes niet goed genoeg is, en je meer creativiteit verwacht.

Dooddoeners zijn dus verboden, dat is tip 2. Zeg dus niet ‘ik ga ernaar kijken’, ‘ik hoor wat je zegt’ of een ander cliché uit de collectie, maar zet net even dat stapje extra.

Zeg dus bijvoorbeeld: „Ik kom er spoedig op terug en mogelijk nog eerder”, „ik ben helaas in slaap gevallen”, „ik zou het graag doen maar ik heb geen zin” of „ik zit er bovenop en dat blijft nog wel even zo.” Dan heb je zélf in ieder geval iets om te lachen.

Een klassieker mag ook, maar niet te vaak, dat is tip drie. Dus een smoes uit de serie: „De hond heeft het dossier opgegeten”, „er zit een pepernoot in mijn achterband”, „mijn leesbril is stuk en de HEMA is nu dicht” of „ik keek naar buiten en toen was ik het vergeten”. Veel collega's herkennen dat, en dat schept dan een band.

Tip 4: kijk altijd geërgerd als mensen je iets vragen, dan denken ze dat je druk bent. Het is een tip van beroepswerkweigeraar George Costanza uit de comedy Seinfeld uit de jaren negentig, maar nog altijd verrassend bruikbaar.

Er zijn overigens ook smoezen die niet mogen, dat is tip vijf. Dat zijn ‘smoezen’ over leed en gezondheid – dat doe je gewoon niet, simpel. Zeg dus nooit dat je naar de begrafenis van een achteroom moet, dat je kind ziek is of dat je corona hebt, of de vliegende vinketering als dat niet zo is – iets met karma en fatsoen.

Wat wél altijd mag: alle smoezen met thuisonderwijs. Dat werken momenteel amper lukt omdat je jonge kinderen thuis hebt die je moet helpen met hun schoolwerk. Dat is namelijk geen smóés, maar de keiharde realiteit – hup ouders!

Dan tip zes: vakantie. Dus: ‘we gaan op vakantie’, ‘we zijn op vakantie’ of ‘we zijn net weer aan het opstarten na de vakantie’ – mag altijd. Vakanties zijn heilig.

Dan een zeer ruime categorie, tip 7: de techniek werkt niet – zeer bruikbaar. Dus: ‘de wifi ligt eruit’, ‘je mail is in de spambox beland’, ‘heel gek, mijn Webex doet het niet’ of ‘ik rij net een tunnel in’. En daar dan nooit meer uitkomen.

Via Teams of Zoom is het nu helemaal makkelijk om onder een klus uit te komen, zo schreef een lezer. Want dan „load je gewoon een plaatje van jezelf waarop het lijkt alsof je beeld bevroren is. Daarna gewoon drie keer roepen: ‘Sorry wat? Wat zeg je? Het kraakte helemaal ik ho...’ én afsluiten.” Een kind kan de was doen.

Dan de profileersmoes. Is tip 8. Dat zijn de smoezen waar je zelf enorm belangrijk door lijkt. Kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door eerst alle rotklussen op te noemen die je de afgelopen week hebt afgerond, en daarna zeggen dat je deze er écht niet bij kunt hebben. Of door iemand anders te vragen om de rotklus namens jou af te wijzen. Lijk je echt heel druk en belangrijk door.

Maar je kunt ook jargon gebruiken om ergens onderuit te komen, zoals: „meld het even bij de product owner, dan kan het komende week mee in de sprintplanning” – hoor je nooit meer wat van; „die klus conflicteert met mijn rolhygiëne” of „deze taak past niet bij ons organisatiebrede principe van opdrachtgestuurd werken”. Wel belangrijk is om er niet bij te lachen als je zoiets zegt. Anders werkt het niet.

Overigens, even los van alles: als het écht niet lukt in je agenda om een rotklus te doen, hoef je natuurlijk ook geen smoes te verzinnen. Dan kun je gewoon eerlijk zeggen: het lukt niet. Maar goed, daar ging deze column niet over.

Dan, tot slot voor deze week: er zijn mensen die ‘ik kan dat niet’ of ‘ik snap er helemaal niks van’ als smoes gebruiken. Maar die kun je helaas alleen gebruiken in het laatste jaar voor je pensioen. Alvast veel succes.

Volgende week de rest!

Hoe was jouw week? Japke-d. Bouma wil het graag weten. Tips via @Japked op Twitter.