De zorg openhouden is nu het enige criterium dat geldt

Een avondklok of juist niet – het demissionaire kabinet Rutte belooft er deze week een besluit over. Mogelijk woensdag, anders donderdag en het kan ook vrijdag worden. Het is ingewikkeld, zo bleek ook vorige week in de Kamer, toen D66, SP maar zeker ook PVV zich vierkant verzetten tegen de gedachte verplicht binnen te moeten blijven vanaf 20.00 tot 04.00 uur. Zijn er geen andere maatregelen die mínder ingrijpend zijn, die juist óók helpen, of misschien wel veel meer zodat andere maatregelen weer kunnen worden afgeschaald, of teruggenomen? Het was vorige week in de Kamer soebatten, op zoek naar een gaatje, een nooduitgang, een wondermiddel.

De val, of beter de terugtred van het kabinet lijkt bij dit alles niet te helpen. Hoezeer de premier ook beloofde dat het kabinet in coronibus ‘missionair’ zou blijven - geen besluiten zouden controversieel worden verklaard en dus stilgelegd. Toch lijkt uitgerekend dat met de avondklok te gebeuren. Na het gevraagde ‘spoedadvies’ is de druk weer van de ketel. Een verlengde sluiting van de kinderopvang en het basisonderwijs lukte nog wel. Maar tegen een avondklok is bij sommige burgemeesters weerstand, de handhaving kan het niet aan, de burger en de ondernemer zuchten al zo luid onder bestaande maatregelen, nieuwe zijn niet verstandig. Het Veiligheidsoverleg met het kabinet is een dag uitgesteld, want ‘de stukken zijn niet klaar’, was de boodschap. Zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet dus. Aarzelen, delibereren, procederen.

Goed, met tijdrekken en polderen gaan we het dus niet redden in deze pandemie, integendeel. De situatie is urgent – veel urgenter dan het grotere publiek tot zich wenst te laten doordringen. En ook veel urgenter dan het kabinet weet over te brengen.

Niemand verlangt naar een avondklok – sterker, als het zonder kan, dan is de opluchting groot. Maar maatregelen moeten genomen kunnen worden, ook ingrijpende. De nieuwe, veel besmettelijker coronavariant komt in snel tempo op. In de laatste twee weken van december steeg het aandeel van 1,4 procent en 5,2 procent naar 11,9 procent in de eerste week van januari. We zijn nu al in week drie. In dit tempo is deze variant, volgens de arts Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, in maart dominant. Sta daar even bij stil.

De scenario’s die zich dan opdringen zijn intimiderend – het gehele zorgstelsel zal dan in april niet meer toegankelijk zijn. En niet alleen dat van Nederland. Alle bedden in de EU zijn straks op, als we niks extra’s durven doen. Volgens Kuipers is geen enkel Europees zorgstelsel hiertegen bestand. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk is al te zien welke kant het opgaat. Er staat dus niets minder op het spel dan de toegang tot het ziekenhuis, voor iedereen. Dit gaat om solidariteit, met de zorg, met de medemens, ongeacht leeftijd, met de corona- of de kankerpatiënt.

De huidige, net verlengde lockdown levert al bescheiden resultaten op. Die moet alleen wel volgehouden worden om de huidige overbelasting in de zorg niet erger te laten worden. Daar is nu dus een extra dreiging bij gekomen. Een die verdere reisbeperkingen, een thuisbezoekverbod, striktere sluitingen en een avondklok dichterbij brengt.

Het is allemaal niet te hopen. Tegelijk is dit de week waarin nog tijdig extra maatregelen genomen kunnen worden. Het kabinet moet de ruimte daarvoor krijgen en die verantwoordelijkheid nemen. En de burger moet de urgentie van de situatie onder ogen durven zien. Handhaven doe je het beste zelf, voor de ander.