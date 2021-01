De tentamenzaal in ná de sneltest

Een opstopping van ruim honderd studenten in de gang, of een tentamenzaal met tafels op slechts een meter afstand van elkaar. Ondanks grotere zalen, ingehuurde beveiliging en ruimere zaalroosters ging het in november vorig jaar tijdens de tentamenperiode weleens mis in Groningen.

Het waren incidenten. Toch bleek daaruit hoe groot de uitdaging is om volgens de coronaregels fysiek tentamens af te nemen. Maar nu is er een mogelijke oplossing: studenten voorafgaand aan het tentamen sneltesten.

Daarmee zijn deze week de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen een pilot begonnen onder leiding van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit moet ervoor zorgen dat een deel van de studenten dat deze weken fysiek tentamen heeft, dat veilig kan doen. Bovenal is het een poging om uit te zoeken hoe in de toekomst alle ruim 60.000 Groningse studenten weer in de schoolbanken kunnen plaatsnemen.

Kleine schaal

Om het kwartier parkeert dinsdagmiddag een student zijn of haar fiets op het Zernikecomplex – de Groningse studentencampus op een kwartier fietsen van het centrum. Met mondkapje op en gedesinfecteerde handen doen de studenten daar een sneltest in een van de universiteitsgebouwen. En dat gaat razendsnel: binnen vijf minuten staan ze weer buiten.

Het sneltesten gebeurt nog op kleine schaal. Maandag en dinsdag zijn dagelijks een dertigtal studenten getest. De komende weken wordt dat aantal opgevoerd naar honderd tot maximaal 450 studenten per dag. Nog steeds een klein aantal. Maar, benadrukt locatiemanager Nasim Montazeri, dit is dan ook een proef om te kijken of sneltesten een oplossing is voor de toekomst en hoe studenten erop reageren.

‘Maak sneltesten op onderwijsinstellingen mogelijk’

De belofte is dat studenten binnen drie uur de uitslag krijgen, zodat ze dezelfde dag nog veilig de tentamenzaal in kunnen. De uitslag is maximaal 24 uur geldig. Daar is het Marc Lulofs, masterstudent energy and environmental sciences aan de RUG, ook om te doen. „Want een tentamen in een zaal met 140 ongeteste studenten voelt niet helemaal veilig”, zegt hij buiten de testlocatie. Maar de tests die onder de pilot vallen zijn vrijwillig, dus studenten lopen alsnog het risico dat een deel zich niet laat testen en het coronavirus met zich meedraagt. Verplicht stellen mag niet, maar „onder studiegenoten laat iedereen die uitgenodigd is zich wel testen”, zegt Lulofs.

Heen en weer voor een test

Masterstudent chemical engineering, Mitchell Groen, legde in de vorige tentamenperiode al een fysiek tentamen af. „Dat geeft toch een ander gevoel in zo’n zaal”, zegt hij. „Met een online tentamen zit je wéér thuis, wéér achter de computer.” Hij heeft zijn tentamens liever fysiek, al heeft het online tentamen ook voordelen. „Even overleggen via WhatsApp of iets opzoeken op Google is dan heel makkelijk.”

Groen fietste dinsdagmiddag uit zijn werk op de campus langs de teststraat. „Morgen om half negen heb ik een tentamen”, zegt hij. Genoeg tijd voor een testje. Maar voor anderen is zich laten testen een grotere uitdaging. „Als je niet in de stad woont, ga je niet zomaar heen en weer voor een test”, denkt Groen.

Altijd een herkansing

De Hanzehogeschool hoopt dat ze in de toekomst de studenten nog dichter op een tentamen kunnen sneltesten, zegt een woordvoerder. „Technisch kan het”, beaamt Montazeri. Maar waarom wordt dat nu niet gedaan? Montazeri: „Daar kan ik geen uitspraken over doen, dit is een pilot van OCW.”

Ook over het aantal positieve tests tijdens de pilot kan Montazeri geen uitspraken doen. „Alleen de bedrijfsarts mag dat weten”, zegt ze. Bij een positieve test krijgt de student altijd een herkansing – ook als de student er vanwege corona maanden ziek is.

Dat geldt niet voor de drie studenten die NRC dinsdag sprak. Zij zijn allemaal negatief getest. En de sneltest doet zijn naam eer aan. Binnen een halfuur kregen ze hun uitslag. Voor Lulofs en Groen een opluchting, die kunnen morgenvroeg veilig hun tentamen maken. Maar de Duitse masterstudent mechanical engineering, Jannes Schmunkamp, heeft liever gewoon online tentamen: „Dat vind ik toch veiliger.”

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 januari 2021