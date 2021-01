De bevrijdende ambitie van een vrouwelijke comedian in ijzersterke tv-serie

Aan haar elegante cocktailjurken en parelketting zie je het niet af, maar Midge Maisel is een grofgebekte, ongenadige comedian, die op het podium met veel zelfspot openhartig over haar leven vertelt. Althans, comedian worden is haar ambitie en dat is eind jaren vijftig – de periode waarin The Marvelous Mrs. Maisel zich afspeelt – geen voor de hand liggende zaak. Vrouwen worden niet geacht grappig te zijn – een barrière die zestig jaar later nog niet geheel beslecht is (vraag maar aan vrouwelijke cabaretiers in Nederland).

Aanvankelijk is Midge Maisel moeder en huisvrouw, getrouwd met een man die wil doorbreken als comedian, zonder er het talent voor te hebben. Als hij er met de secretaresse vandoor gaat, pakt zij op een dag uit frustratie zelf de microfoon in de comedykelder waar ze hem steevast vergezelde bij zijn optredens. Dat blijkt een gouden greep. Haar sarcastische commentaren op haar echtgenoot en huwelijk slaan meteen aan. Midge blijkt de grappige van twee.

Sprookjeswereld

The Marvelous Mrs. Maisel is op elk onderdeel ijzersterk. Vooral de nostalgische vormgeving, die een gladgestreken sprookjeswereld creëert en ruimte maakt voor feeërieke dansjes en kostuums, verdient de aandacht – al is er ook veel kritiek op het onrealistische gehalte. Maar de basis vormt het fenomenale scenario van Amy Sherman-Palladino, eerder verantwoordelijk voor hitserie Gilmore Girls. Drie seizoenen lang kent de serie geen serieuze inzinking. De dialogen zijn vlijmscherp, de personages hebben diepgang en het tempo ligt hoog, terwijl comedy en drama elkaar zorgvuldig in balans houden. Meest verbazingwekkend is dat de stukjes stand-up die Midge elke aflevering doet, knisperend en fris zijn. Dat is cruciaal: Midge overtuigt als de comedian die ze ambieert te zijn.

De voortreffelijke Rachel Brosnahan als de hyperalerte, veel en snel pratende Midge heeft een volwaardige tegenhanger in Alex Borstein als haar nurkse manager Susie, die met haar cynische, droogkomische reacties als stootkussen fungeert. Als Midge weer eens doorratelt over haar familie, zegt Susie alleen maar: „Wat is dit? De verloren Hamlet-monoloog?”

Dat haar gif haar voortdurend in problemen brengt, weerhoudt Midge er niet van om stevig van zich af bijten

Na haar scheiding trekt Midge noodgedwongen met haar twee kinderen weer in bij haar ouders: een hooghartige, bedillerige moeder en een chaotische, impulsieve vader. Van absurde bijfiguren groeien ze uit tot personages met onverwachte kanten.

Emancipatie is de hoofdzaak in The Marvelous Mrs. Maisel. De weerstand die Midge ondervindt, komt op allerlei manieren tot uiting. Meest pijnlijk wanneer een vrouwelijke, succesvolle collega, die een volks type in dikmaakpak speelt, zich erover verbaast dat Midge geen gimmick heeft. „Schatje, kijk naar jezelf. Mannen willen niet om je lachen, ze willen je neuken.”

Comedy als serieus vak

Dat haar gif haar voortdurend in problemen brengt, weerhoudt Midge er niet van om stevig van zich af bijten. Bij een optreden brandt ze mannelijke comedians die haar neerbuigend behandelen tot op de grond af en zegt dan: „Comedy wordt gevoed door onderdrukking, door gebrek aan macht, door verdriet en teleurstelling, door verlaten worden en vernedering. Volgens die maatstaf zouden alleen vrouwen grappig moeten zijn.” Waarna ze zich nog vilein richt tot een van haar mannelijke collega’s die toekijken. „En Stan natuurlijk.”

Zo’n beginselverklaring laat zien dat comedy wordt neergezet als serieus vak – een prettige bijkomstigheid. Mooi voorbeeld is een sequentie waarin Midge grappen uitprobeert met steeds een andere clou, net zolang totdat het publiek een keer lacht. Wat puur autobiografisch oogt, blijkt een vormkwestie: een werkwijze om de werkelijkheid naar je hand te zetten.

Extra attractie is de aanwezigheid van Lenny Bruce, godfather van de taboedoorbrekende humor en symbool van de strijd voor free speech, als personage. Geregeld wordt hij opgepakt na optredens – een historisch feit – omdat hij te ver zou zijn gegaan. Midge kan zich spiegelen aan zijn onverzettelijkheid, al zet ze (nog) niet dezelfde stappen naar onafhankelijkheid in haar persoonlijke leven.

Het bingen van The Marvelous Mrs. Maisel verdrijft iedere vorm van neerslachtigheid tijdens een lockdown – is mijn ervaring. Ideaal was dat er al drie seizoenen klaar stonden, op Amazon Prime. Want ondanks een trucklading gewonnen Emmy’s (beste comedy, beste vrouwelijke hoofdrol, beste bijrollen, beste scenario, beste regie, etc.) is dit een serie die een tikje verwaarloosd is in Nederland. Doe er je voordeel mee in de huidige lockdown.