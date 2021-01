Coalitie in Brabant is meerderheid kwijt, want de FVD-lijst is ‘op’

Noord-Brabant had een proeftuin moeten worden: een kans voor Forum voor Democratie om te laten zien dat de partij kon meeregeren, en voor VVD en CDA om de mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking met FVD af te tasten. Amper negen maanden later staat die samenwerking op omvallen. De Brabantse coalitie van VVD, FVD, CDA, JA21 en Lokaal Brabant is zijn meerderheid in de Provinciale Staten kwijt.

Een Statenlid van Forum voor Democratie gaf vorige week zijn zetel op vanwege de crisis die eind vorig jaar opstak rond FVD-voorman Thierry Baudet. Dinsdag bedankte ook zijn aangewezen opvolger op de kandidatenlijst voor de vrijgekomen plek, maakte hij bekend op Twitter, waarmee de lijst van mogelijke opvolgers op de FVD-kandidaten praktisch is uitgeput en de zetel leeg blijft. De nipte meerderheid van één zetel van de coalitie is daarmee verdampt.

Aandachtig gevolgd vanuit Den Haag

Geen provinciale coalitie werd het afgelopen jaar zo aandachtig vanuit Den Haag gevolgd als Noord-Brabant. In april 2020 vormden de fracties van de VVD (10 zetels), Forum voor Democratie (9 zetels) en CDA (9 zetels) in de Brabantse Staten het nieuwe college, samen met de eenmansfractie Lokaal Brabant. Het vorige college was ten val gekomen nadat het CDA de handen had afgetrokken van de strenge stikstofmaatregelen die in het collegeakkoord stonden dat na de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 was gesloten, midden in de stikstofcrisis. In dat college zat het CDA samen met de VVD, PvdA, D66 en GroenLinks.

De nieuwe coalitie kwam niet eenvoudig tot stand. In het CDA bestond grote verdeeldheid, zowel in Brabant als in Den Haag, over de deelname aan een provinciebestuur met Forum voor Democratie. FVD was bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 landelijk de grootste partij geworden en in Brabant als tweede geëindigd, maar bestuurde tot dan toe nergens officieel mee in het college. In Limburg zit wel een gedeputeerde van Forum in het college, maar dat college is ‘extraparlementair’: het bestaat niet uit één officiële coalitie, maar streeft in naam naar wisselende meerderheden.

Het verzet van prominente CDA’ers tegen de Brabantse samenwerking duurde weken en leidde tot een ledenraadpleging: 56 procent van de Brabantse CDA’ers sprak zich uit vóór samenwerking met FVD, 44 procent was tegen. Daarmee voelde de fractie zich voldoende gesteund om in het nieuwe college te stappen. Dat trok onder meer de aandacht door de provinciale stikstofregels te versoepelen en het woord ‘cultuur’ aanvankelijk geheel te schrappen uit het takenpakket van de gedeputeerden, een beslissing die later werd teruggedraaid.

Lege zetel

Onrustig werd het in de Brabantse politiek opnieuw toen Forum voor Democratie in november verscheurd raakte door een hoogoplopend conflict binnen de partijtop, in gang gezet door het uitlekken van extremistisch appverkeer onder FVD-jongeren. Nadat Thierry Baudet als winnaar uit de interne machtsstrijd kwam, stapte een groot aantal volksvertegenwoordigers, soms voltallige provinciale fracties, uit de partij. Even leek de Brabantse fractie vastbesloten onafhankelijk door te gaan, mét behoud van de naam Forum voor Democratie, maar dat plan viel al snel uiteen.

Na veel gesprekken binnen de coalitie kondigden drie van de negen Brabantse Statenleden van FVD de afgelopen week aan de overstap te maken naar JA21, de nieuwe partij van de opgestapte FVD-prominenten Annabel Nanninga en Joost Eerdmans. Ze bleven wel deel uitmaken van de coalitie. Ook één van de FVD-gedeputeerden liet weten zijn FVD-lidmaatschap in te ruilen voor JA21.

Eén van de FVD-Statenleden, Stijn Roeles, gaf zijn zetel op en vertrok uit de Provinciale Staten. „De richting van Forum dreigt radicaler te worden”, zei hij tegen het Brabants Dagblad. Het was aan de partij om een opvolger voor hem te vinden, maar dat was geen gemakkelijke opgave: vrijwel alle kandidaten vervulden elders al provinciale zetel voor FVD of JA21.

De enige reële kandidaat, Cees van der Sande, liet dinsdag via Twitter weten evenmin beschikbaar te zijn. „Na lang beraad zal ik hier - nadat ik een jaar geleden instemming gaf te fungeren als backup optie voor de fractie - nu helaas van af moeten zien”, schreef hij op Twitter. Van der Sande, woonachtig in Limburg, was eerder al uit de Limburgse FVD-fractie gestapt omdat hij vond dat de provinciale koers te veel afweek van die van partijleider Baudet. Voor zijn Brabantse Statenlidmaatschap had hij moeten verhuizen naar de provincie.

„De redenen zijn meervoudig en lopen uitéén van een veranderde privésituatie, tot praktische onmogelijkheden”, schrijft Van der Sande op Twitter. Hij uitte daarbij zijn onvrede over een artikel over hem dat afgelopen weekend was verschenen in het Brabants Dagblad. Nu de zetel leeg lijkt te blijven, ontbreekt het de coalitie aan een meerderheid.

Bronnen melden aan NRC dat de Brabantse Staten vrijdag over de ontstane situatie debatteren en dat het CDA opnieuw met de eigen leden in gesprek gaat. Van der Sande was voor NRC niet bereikbaar voor commentaar.