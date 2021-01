Brabantse grenstocht is juweel van nieuwe regio-tv op NPO 2

Een reis naar een dorp is op de Nederlandse tv vaak een tripje naar het verleden, alsof het hoofdkenmerk van ‘de regio’ is dat het daar nog zo lekker op vroeger lijkt. Zie de klassieke motor met zijspan waarmee Huub Stapel en Wim Daniëls het platteland bereizen in Het dorp (Omroep Max), om vervolgens in Aarle-Rixtel vooral over vroeger te spreken. Meer in het bijzonder ging het over Daniëls’ ervaringen aldaar met zetpillen en buurvrouwen op leeftijd. Ik verzin dit niet: Marcel van Roosmalen wijdde er zondag een memorabele causerie aan in de bij vlagen oergeestige televisiebabbelshow Media Inside (BNNVARA).

Maar voor we wegzakken in het Randstedelijk meningenmoeras, het bestáát wel: televisie waarin de niet-Randstad op zichzelf wordt beschouwd en niet als achterdeur naar een nostalgisch universum. Op werkdagen zendt Omroep Max namelijk Noord-Zuid-Oost-West uit, waarin de (na jaren bezuinigen geredde) kroonjuwelen van de regionale omroepen landelijk worden verspreid.

Een soort Frans Bauer zonder hits

Eén productie steekt er met kop en schouders bovenuit: elke maandag is er het door Omroep Brabant geproduceerde Merlijn over de grens, waarin Merlijn Passier met zijn cameraman Okkie Ros van Nederbelgische grenspaal tot grenspaal trekt. Passier (1972) heeft wat van een Frans Bauer zonder hits, maar met een rugzak vol medemenselijkheid. Hij is het type man dat een onbekende met een paar zinnen op zijn gemak kan stellen. Je zou veel van zijn collega’s op de drie grote NPO-zenders bij hem op cursus willen sturen.

In een klooster in het Vlaamse Essen („Het huis van God. Die woont in België, niet?”) zag hij kogelgaten in hte hout, uit de die er in de Tweede Wereldoorlog in het hout waren geschoten. Hij babbelde gemoedelijk met een broeder over het verschil tussen een broeder en een pater. „Kijk maar naar mijn handen”, zei de broeder – en Passier was onder de indruk van de eeltige kolenschoppen. Het gesprek ging verder over het celibaat. „Ook broeders mogen geen kinderen maken”, zei de man, maar hij voegde iets toe over „kennissen” waardoor dat woord plots een andere betekenis leek te krijgen.

Prettig van een niet op zijn Hilversums doodgeproduceerde serie is dat het ook kan gebeuren dat Passiers vriendelijke vraag of hij ergens binnen mag kijken, stuit op een weigering. „Ik pas op twee honden die ik niet vertrouw.” Wat verderop in Essen – Passier had net geroepen dat hij de regen een beetje zat werd – mocht hij gelukkig wel binnen schuilen: daar was een dorpscafé.

Hond springt op wielrenner

De barvrouw was 82 en zei weinig. Het meeste geluid kwam van een half-Nederlands echtpaar, dat de verslaggever wees op een oudere blonde man die in stilte zijn bier dronk. „Daar zit een grootheid.” De grootheid was Ludo Loos, etappewinnaar in de Tour van 1980. Zijn wielerloopbaan eindigde in 1985 na een aanrijding met een hond in de Ronde van Spanje – informatie die Passier snel uit zijn telefoon lepelde.

Er volgde een ontroerend gesprek. Ludo Loos was nu een man die het liefst dicht bij de bar bleef. Bitter vertelde hij over de fatale dag waarop hij „voor zijn kloten werd gereden”. Een gewone valpartij was het niet: „Die hond kwam zo van het balkon op de eerste verdieping in mijn nek gesprongen.”

Was hij niet trots, probeerde Passier de oude man op te beuren. Had hij geen bekers thuis? „Allemaal weggegooid”, zei Loos. „Stuk blik!” De verslaggever keek de sombere ex-renner nog eens aan en stelde voor de camera uit te zetten en een biertje te drinken.

Uit een kort overlijdensbericht na de uitzending bleek wat je kon vermoeden: dat Ludo Loos op die regenachtige middag al vlak voor de grote bezemwagen fietste.