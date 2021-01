‘Bijna iedereen zegt volmondig ja tegen inenting’

Drie stoelen staan op een rij, de prikspuiten liggen klaar. „Nog een paar minuutjes”, zegt een verpleegkundige. Hoewel ze al vaker hebben geprikt, heerst er deze dinsdag toch een gezonde spanning en een opgelaten sfeer bij de medewerkers van verpleeghuis Residentie Moermont in Bergen op Zoom. Het is nog even wachten op de eerste vaccins, die in de naastgelegen ‘prepareerruimte’ worden klaargemaakt. De verpleegkundigen dromen alvast met elkaar over wat er na de vaccinaties straks weer mogelijk is. „Eindelijk weer zonder mondmasker aan het bed. Ja, dit voelt als een verlossing.”

De start van de vaccinatie in de verpleeghuizen komt geen dag te vroeg. De tweede golf trekt al maanden een zware wissel op bewoners en personeel: er zijn veel sterfgevallen en het ziekteverzuim is hoog. Daar komt nu de dreiging van de ‘Britse’ variant nog bij, die afgelopen week opdook in verschillende tehuizen.

TanteLouise, de organisatie waar Moermont onder valt, hoorde vorige week dat het een van de twaalf grote verpleeg- en gehandicapteninstellingen is die deze week al kon beginnen met vaccineren. „Toen zei iedereen: dan zetten we met z’n allen vier stappen extra”, zegt tijdelijk locatiemanager Dennis Taal. Hoewel het aantal besmettingen in Moermont nu laag is, heeft Taal grote zorgen over de virusmutatie. „Die wil je buiten houden, maar hij zit al in delen van Zeeland. Dat is voor ons heel dichtbij.”

Iets na tien uur worden de eerste bewoners naar beneden gebracht. Al snel vormt zich een wachtrij van rolstoelen en looprekjes. „Het is filerijden”, grapt Taal. De verpleegkundigen rollen de mouwen op en stellen de bewoners gerust. „Het is maar een prikje, het is zo voorbij.” De meeste ouderen, gewend aan de jaarlijkse griepprik, ondergaan de vaccinatie gelaten. Een enkeling trekt een pijnlijk gezicht. Na de prik moeten de bewoners in het restaurant een kwartiertje afwachten of ze nog bijwerkingen krijgen. Ze krijgen koffie en een apfelstrudel.

Tineke van den Boogaard is de eerste bewoner van Moermont die werd gevaccineerd. Ze was een beetje zenuwachtig, vertelt ze. „Ik had een spanningsgevoel in m’n maag.” Maar de prik deed geen pijn, zegt ze. „Ik heb bijna niks gevoeld.” Van den Boogaard twijfelde eerst nog of ze het vaccin wel wilde, ze was bang geworden door wat ze er in de media over had gelezen. Maar na een gesprek met haar arts was ze toch overtuigd. Ze hoopt dat het leven in het verpleeghuis door de vaccinaties snel weer wat normaler wordt. „Ik hoop dat ik weer een bakkie koffie kan drinken met mijn vrienden in het Plaza-restaurant, dat is nu dicht. Ik zie ze nu alleen buiten in het rookhok.”

Teamleider positief verrast

De vaccinatiebereidheid onder de bewoners is hoog. Van de 217 cliënten in Moermont worden er dinsdag 198 ingeënt, zo’n 90 procent. Teamleider Kim van Meel is daardoor positief verrast. „Het is meer dan ik had verwacht, bij de griepprik is het altijd minder. Maar nu bij corona zegt bijna iedereen volmondig ja, ik denk door angst.” Bij de bewoners met dementie, die vaak wilsonbekwaam zijn, geeft de familie toestemming. Mantelzorger Carla Talboom heeft in het belang van haar tante gedacht, zegt ze. „Corona is een heftige ziekte, zeker voor ouderen. Als je kunt voorkomen dat ze daaraan overlijdt, dan doe je dat.”

De bewoners met dementie, ongeveer de helft van het verpleeghuis, worden op hun eigen afdeling geprikt. „Als je hen naar de centrale priklocatie haalt, zijn ze de rest van de dag van slag”, zegt Van Meel. Daarom krijgen ze het vaccin in hun vertrouwde huiskamer, waar ze overdag met een paar andere bewoners verblijven. Ook het inenten van de mensen met dementie verloopt dinsdag voorspoedig. Slechts een paar bewoners verzetten zich verbaal of fysiek, terwijl hun familie wel toestemming had gegeven. „We probeerden het later opnieuw en toen is het alsnog gelukt”, aldus locatieleider Dennis Taal, die tevreden op de dag terugkijkt.

De hoop is dat de regels in het verpleeghuis door de vaccinatie op termijn worden versoepeld. De bewoners krijgen over drie weken hun tweede prik, veel medewerkers worden de komende weken ook ingeënt. Toch is het bij TanteLouise de verwachting dat het nog even duurt voordat ze de coronaregels – zoals afstand houden en mondkapjes dragen – helemaal kunnen worden losgelaten. Een bewoonster, mevrouw Augustijn-Scheepers, hoopt vooral dat de groepsactiviteiten snel kunnen worden hervat. „Samen sjoelen en kaarten, daar hou ik van.”

