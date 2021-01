„U mag zich binnen omkleden hoor”, zegt de bewoonster (89) in de deuropening van haar huis. Nee, zegt huisarts Maaike Roovers, we doen dat altijd buiten om besmetting te voorkomen. Vliegensvlug, het is 3 graden, gaat het ‘maanpak’ aan: handschoenen, mondkap, bril, spatscherm en witte overall.

Op de praktijk heeft Roovers nog even gecheckt: wat is er bekend over de wensen van deze vrouw? Als ze heel ziek is, wil ze in elk geval niet meer naar een intensive care.

De huisarts gaat langs omdat de vrouw vanochtend opeens onwel was, ze moest overgeven en pijlsnel naar de wc. Een week eerder was ze gevallen. Heeft deze mevrouw – groene trui, bruine pantalon en haarband – Covid-19?

Roovers plaatst een saturatiemeter op de vinger van de vrouw, meet haar bloeddruk, haar hartslag en haar temperatuur. „Ik begrijp er niks van”, zegt de vrouw. „Ik heb niks geks gegeten.” In de woonkamer klinkt het rustige tikken van de klok. Roovers: „Ik ga nu even een coronatest bij u afnemen. Dan weten we dat ook zeker.”

Dagelijks contact

Huisartsen zijn sinds de tweede golf vrijwel dagelijks met (verdachte) coronapatiënten in de weer. Is het niet op huisbezoek, zoals Roovers vandaag, dan is het op de Covid-spoedpost van de huisartsen in de regio of op de huisartsenpost, ’s avonds en in het weekend. „We moeten echt snel worden ingeënt”, vindt Roovers. „Als wij ziek worden, vallen vele huisartsenpraktijken om. En dat heeft gevolgen voor patiënten, die niet thuis kunnen worden behandeld, voor verpleeghuizen waar ook huisartsen komen, maar vooral voor de spoedeisende hulpen en de ziekenhuizen die dan overspoeld raken.”

Sneller gevaccineerd worden de huisartsen alsnog, werd maandagavond bekend. De komende twee weken worden alle twaalfduizend huisartsen ingeënt met het Moderna-vaccin, „omwille van de snelle opkomst van de Britse variant van het virus”, schrijven de Landelijke Huisartsen Vereniging en het ministerie van VWS.

De huisartsen waren boos, omdat hun vaccinatie was uitgesteld tot de – nog onzekere – komst van het AstraZeneca-vaccin. Terwijl dertigduizend verpleegkundigen, artsen en ambulancebroeders in de spoedzorg twee weken geleden al zijn ingeënt, en vele verzorgenden in verpleeghuizen vorige week. Dat conflict tussen huisartsen en het ministerie is nu opgelost.

Negatieve uitslag

Maaike Roovers wil net haar volgende wegwerpbeschermingspak aantrekken, als de deur openzwaait en de bewoner, hij is 84, zegt: „De test is negatief hoor! Kom maar binnen.” Zijn vrouw (ook 84) is al een week ziek en heeft een lelijke hoest. „Vanochtend was ze nog een zielig vogeltje en nu u hier bent, lijkt ze prima”, zegt hij verontschuldigend. Zijn vrouw zit inderdaad vrolijk lachend in de stoel. Tot ze weer hoest. En praat – je hoort de kortademigheid. Haar man moest vier dagen wachten op de uitslag van de coronatest. Hij belde de GGD en nog eens. Uiteindelijk vond hij de uitslag, vanochtend, op een website. Zijn vrouw is negatief getest.

Roovers luistert naar haar longen. „Ik hoor een longontsteking. Niet een hele erge, maar vaak blijven dit soort longontstekingen hangen. Dus ik schrijf antibiotica voor.” Ze is blij, zegt ze later, dat ze bij deze mensen thuis kon komen. Patiënten met luchtwegklachten moeten eigenlijk allemaal zelf naar de Covid-spoedpost omdat veel luchtweg- en verkoudheidsklachten Covid kúnnen zijn. „Maar als we het redden gaan we liever bij heel oude mensen thuis langs.”

Hun dochter komt vaak langs, vertelt de man, maar ze houdt altijd anderhalve meter afstand. „Verder doe ik twee keer per week ’s ochtends vroeg boodschappen zodat ik niemand tegenkom. En verder doe ik niks. We passen heel erg op.” Zelf is hij nog superfit.

Niet meer naar het ziekenhuis

Dat huisartsen onmisbaar zijn in de zorg voor oude coronapatiënten, bleek in december ook uit een grote studie van het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde, verbonden aan de Universiteit Leiden. Er stierven tijdens de eerste golf, tussen maart en juni, ten minste 1.566 Covid-19-patiënten buiten het ziekenhuis (mediane leeftijd 87 jaar), onder begeleiding van de huisarts. Meestal duurde dat acht dagen vanaf het moment dat ze ziek werden, bleek uit rapportages van de helft van alle huisartsenpraktijken.

Lees ook: IC’s werden ontlast doordat oudere vaker thuis stierf

De huisartsen vroegen ook aan zeker 1.030 oudere coronapatiënten of ze überhaupt nog naar het ziekenhuis wilden. 52 procent werd door de huisarts lichamelijk te kwetsbaar bevonden voor een ziekenhuisopname. „Dat zou zinloos zijn geweest”, zegt hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Maastricht University Jochen Cals, die de studie leidde. Overigens zei 59 procent van die 1.030 patiënten zelf expliciet ‘nee’ tegen een ziekenhuisopname. Sommige patiënten met wie de huisarts een ‘behandelwensgesprek’ voerde, overleefden Covid-19 alsnog.