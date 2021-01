Zeven op de tien distributiecentra overtreden veiligheidsregels

Zeven op de tien distributiecentra in Nederland houden zich niet aan de (veiligheids)regels. Dit zegt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tegen NRC. De coronamaatregelen worden niet nageleefd, er zijn te korte pauzes tussen verschillende diensten, veiligheidsregels worden genegeerd en medewerkers krijgen in sommige gevallen minder dan het minimumloon betaald, zo blijkt.

In het geval van veertien distributiecentra onderzoekt de Inspectie of er daadwerkelijk regels overtreden zijn. Of er uiteindelijk boetes worden opgelegd, hangt van de uitkomsten van deze onderzoeken af.

De Inspectie SZW controleerde het afgelopen jaar ruim tweehonderd distributiecentra in Nederland. Aanleiding voor de controles was een onderzoek van een jaar eerder waaruit bleek dat distributiecentra regelmatig onveilig zijn. Zo waren er veelvuldig ongevallen door aanrijdingen met heftrucks en klachten door fysieke (over)belasting. Ook is de werkdruk erg hoog: lange dagen onder „hoge druk” zijn geen uitzondering, volgens het jaarverslag van de Inspectie van 2019. Soms wordt bijgehouden hoelang iemand naar het toilet gaat.

Soms ‘schimmige' uitzendbureaus

Distributiecentra zijn voor personeel vaak afhankelijk van een uitzendbureau, zegt Philip Meijran, projectleider bij de Inspectie SZW en coördinator van de controles in de distributiecentra. De grotere uitzendbureaus hebben hun zaken vaak goed op orde, zegt hij, maar soms lukt het hen niet genoeg personeel te vinden en besteden ze een deel uit aan kleinere, soms „schimmige” uitzendbureaus. Daar gaat het regelmatig mis, volgens hem. De uitzendbureaus opereren op de rand van de cao en regelen naast werk vaak de huisvesting voor de werknemer, meestal een arbeidsmigrant. Dat is een gevaarlijke constructie, zegt Meijran. Want als de arbeidsmigrant zijn baan kwijtraakt, moet hij ook uit zijn woning, volgens de projectleider.

NRC ging mee met een onaangekondigde controle van Inspectie bij een distributiecentrum. Lees hier de reportage.

Door de coronapandemie bestellen Nederlanders nóg meer online. Die pakjes worden in het distributiecentrum verwerkt door met name arbeidsmigranten. Omdat ze de regels en taal vaak niet kennen, zijn ze kwetsbaar voor uitbuiting. „Het risico op het overtreden van coronamaatregelen, arbeidsongevallen, te lang werken en te weinig betaald krijgen, wordt met deze extra drukte alleen maar groter”, schreef de Inspectie eind 2020 op haar website.

Uit een enquête van de Inspectie SZW onder 380 arbeidsmigranten, waar NRC vorige week over schreef, bleek al dat een op de vijf arbeidsmigranten geen 1,5 meter afstand kan houden op de werkvloer. In distributiecentra geldt dit zelfs voor de helft van de medewerkers. En dat terwijl aerosolen met virusdeeltjes juist goed gedijen in de koudere opslagruimtes van distributiecentra, waardoor de kans om Covid-19 op te lopen alleen maar groter is.

