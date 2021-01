Zeker 83 doden na etnisch geweld in vluchtelingenkamp West-Darfur

Bij geweldsuitbarstingen in de Soedanese regio West-Darfur zijn ten minste 83 mensen om het leven gekomen. Een incident in een vluchtelingenkamp leidde tot grootschalige onlusten, ook buiten het kamp. Dat melden persbureaus Reuters en AP zondag en maandag. Het was het hele weekend onrustig in het land. Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties zei daar „diep bezorgd” over te zijn, en riep de autoriteiten op te de-escaleren.

De ruzie in het kamp begon met een vuistgevecht, waarop een Arabische man werd neergestoken. Leden van zijn Rizeigatstam vielen daarop onder meer mensen aan in het vluchtelingenkamp Krinding, waar iets meer dan een jaar geleden ook al een moordpartij werd aangericht met tientallen doden tot gevolg. De meeste slachtoffers kwamen dit weekend om het leven door vuurwapengeweld. Naast de doden raakten zo’n 160 mensen gewond. Onder de (dodelijke) slachtoffers zijn militairen, maar ook burgers en kinderen, aldus de artsenvereniging. Er werd een avondklok ingesteld en ordetroepen gestuurd.

Gevlucht

Ooggetuigen vertelden aan Reuters hoe ze zagen dat groepen mensen uit het vluchtelingenkamp richting de stad El Geneina vluchtten, hoewel ook daar geschoten werd. Een inwoner van dat kamp zei tegen het persbureau dat hij zowel zaterdag als zondag meer dan tien dode lichamen had geborgen. Op het moment dat hij met het persbureau sprak zat hij zelf verscholen in een schoolgebouw omdat militieleden nog altijd door het kamp trokken. De autoriteiten stelden dat in de loop van zondag de rust weer enigszins was teruggekeerd.

Soedan wordt bestuurd door een overgangsregering met zowel burgers als militairen die een einde moet maken aan tientallen jaren van geweld. Tot twee weken geleden werd aangekondigd dat de gezamenlijke missie van de VN en de Afrikaanse Unie UNAMID wordt beëindigd.

Doel van de missie was om een einde te maken aan het geweld in Darfur. Dit terwijl uit onderzoek van het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties (OCHA) blijkt dat het aantal geweldsincidenten in Darfur groeit, en er in West-Darfur een „aanzienlijke toename” in het geweld te zien was. Eind juni moeten alle politiemensen, militairen en burgermedewerkers die deelnamen aan de missie zich teruggetrokken hebben.