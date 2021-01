Westerse consumenten kopen door de lockdown meer producten uit China

De Chinese economie is veel minder hard geraakt door de coronacisis dan de economie van andere landen. Dat blijkt uit de groei over het vierde kwartaal, die het Chinese bureau voor de statistiek maandag bekendmaakte. De groei bedroeg 6,5 procent op jaarbasis. Voor het hele jaar 2020 bedraagt de groei 2,3 procent.

Daarmee blijft China het enige land van betekenis in de wereldeconomie dat gemiddeld geen krimp doormaakte. De Chinese groei over heel 2020, die alleen in het tweede kwartaal omsloeg in krimp, blijft overigens wel het zwakst sinds 1976, het laatste jaar van de Culturele Revolutie. Het is vooral de uitvoer die in het vierde kwartaal de economische groei opjoeg. In december steeg de export met 18 procent tot een record.

Econoom Paul Donovan van de Zwitserse bank UBS stelde in een reactie dat de sterke Chinese groei mede te danken is aan de lockdowns in Europa en de VS. Westerse consumenten geven daardoor minder uit aan diensten – bijvoorbeeld horeca of kapper – en besteden het geld dat ze daaraan uitsparen deels aan goederen, waarvan er veel uit China worden geïmporteerd. De Chinese industriële productie steeg dan ook met 7,1 procent – veel meer dan de binnenlandse bestedingen.

Analisten verwachten dat de Chinese economie dit jaar met 8,4 procent groeit

Voor de hele wereldeconomie wordt een gezond ogende groei verwacht in 2021. Maar die groeispurt komt vooral omdat de cijfers straks worden vergeleken met de kwartalen van 2020 toen de coronacrisis de economische activiteit flink drukte en er overal zware recessies waren. Vergeleken met zo’n jaar valt alles, statistisch, mee. Dat geldt vooral voor de eurozone, die dit jaar met 3,6 procent kan groeien, maar wel na een ongekende krimp met 7,5 procent in 2020.

Gunstige cijfers in 2021

Wat opvalt aan de Chinese cijfers is dat de groei in het vierde kwartaal al zo hoog was, vergeleken met het vierde kwartaal van 2019 toen er nog niets aan de hand was. Dat kan wijzen op nog gunstiger cijfers in het komende jaar. Een poll onder analisten door persbureau Reuters wees uit dat deze verwachten dat de Chinese groei in 2021 8,4 procent kan bedragen. Dat betekent dat China economisch in de twee coronajaren 2020 en 2021 totaal 10 procent inloopt op de VS.

China is altijd het eerste land dat zijn groei bekendmaakt. De meeste andere landen publiceren pas na vijf of zes weken de groei van het bruto binnenlands product in het afgelopen kwartaal. Beijing doet dat, voor een economie van 1,35 miljard mensen, al na ruim twee weken.

Dat leidt vaak tot enige scepsis over de Chinese cijfers – hoewel alle eerste cijfers over de economische groei, ook in traditionele westerse economieën, ramingen zijn. Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert uiteindelijk pas na 2,5 jaar de eindversie van de nationale rekeningen, waarin het definitieve bruto binnenlands product wordt geteld.