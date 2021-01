Van ’t Wout volgt Wiebes op als minister van Economische Zaken en Klimaat

Staatssecretaris Bas van ’t Wout van Sociale Zaken volgt Eric Wiebes op als demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat. Dat meldt het ANP op basis van ingewijden, na berichtgeving van De Telegraaf.

Wiebes zei afgelopen vrijdag niet verder te willen als demissionair minister, nadat het kabinet aftrad in reactie op het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire. De 41-jarige Van ’t Wout volgde in juli Tamara van Ark op als staatssecretaris van Sociale Zaken, toen zij minister voor Medische Zorg werd.

Voordat Van ’t Wout aantrad als staatssecretaris, was hij sinds 2012 lid van Tweede Kamer voor de VVD. Van 2017 tot 2020 was hij vicefractievoorzitter. Van 2006 tot 2012 was hij gemeenteraadslid in Amsterdam. Zijn taken als staatssecretaris worden overgenomen door minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) totdat er een nieuw kabinet is.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) werd vrijdag benoemd als tijdelijke opvolger van Wiebes totdat er permanente vervanging zou worden gevonden.