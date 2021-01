Vallende sneeuw

In alle actualiteitenprogramma’s fietste Mark Rutte zo vaak voorbij dat je niet anders kon denken dan: daar heb je hem weer op z’n sportieve stadsfiets. Dat was natuurlijk ook de bedoeling. Wij zijn een fietsland, wij fietsen zo graag, wij zien fietsen als een onschuldig tijdverdrijf. De fiets wast alle zonden wit. De verslaggevers stonden erbij en constateerden wat iedereen zag.

‘Och, hij fietst.’

Hij fietste door het beeld alsof er niets aan de hand was.

Onschuldig beeld: Rutte op die lange oprijlaan fietsend op weg naar de koning. En dan die fiets heel nonchalant tegen de trappen parkeren.

Een verslaggever van De Telegraaf riep: „Dit is Nederland.”

Over een paar maanden vergelijkbare beelden. Dan legt dezelfde man, met hetzelfde stoïcijnse hoofd op dezelfde fiets dezelfde route af, dan niet met zijn slachtoffers, maar met een nieuw kabinet in zijn hoofd. Dat voor een deel wel weer hetzelfde zal zijn.

Het probleem van dit land: alles blijft altijd hetzelfde, al doen we graag alsof dat niet zo is.

Een dag na ‘de val’ sneeuwde het.

Bekend Nederland zat voor het raam en twitterde er de hele dag over.

‘Nog geen sneeuw.’

‘Wij moeten wachten tot 17.00 uur, jammer voor de kleintjes.’

‘Het blijft niet liggen.’

Zo klein is onze wereld dus al geworden, dat is het bijeffect van de eeuwigdurende lockdown. Ik zat die dag in een kantoor tussen Amsterdam-Amstel en Duivendrecht en belde Twee keer naar huis.

Enthousiaste verslagen van Lucie van Roosmalen (5) en Leah van Roosmalen (3) die het wonder van een veranderende wereld voor het eerst meemaakten.

De jongste had zichzelf op haar driewieler vastgereden op het schoolplein en vertelde hoe ze was afgestapt en haar fietsje door de sneeuw naar huis had gesleept. Haar vingertjes waren bevroren.

„Maar dat hoort er ook bij!” ,zei ze monter.

De sneeuw van zaterdag had eigenlijk vrijdag moeten vallen, en dan graag in nog wat grotere hoeveelheden. Mark Rutte, de fiets achter zich aan slepend door de prut, hoe mooi en typisch Nederlands was dat geweest? De roedel zeurend en zuigend achter zich aan.

„Heeft u het koud? Net zo koud als die gezinnen die u in de kou liet staan.”

Dan het laatste rechte stuk naar het paleis, de voeten nat, de vingers bevroren.

Maar zo ging het helaas niet, zelfs het weer is hier nooit extreem, ook al denken we van wel.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.