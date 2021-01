Uitgestorven reuzenhaai megalodon was embryonale kannibaal

De uitgestorven reuzenhaai megalodon – zelf zo’n vijftien meter lang – kreeg ook forse baby’s: twee meter in lengte. Dat is niet ongewoon voor levendbarende dieren, maar er lag nog iets anders ten grondslag aan die grote nakomelingen, schrijven Amerikaanse paleontologen in Historical Biology: de embryo’s aten in de baarmoeder hun ongeboren broertjes en zusjes op. Door dat vroege kannibalisme kregen de embryo’s voldoende voedingsstoffen binnen en konden ze snel groeien.

Megalodon (voluit Otodus megalodon) leefde in het Neogeen, pakweg tussen de 20 en 3,6 miljoen jaar geleden. De soort staat vooral bekend om zijn reusachtige haaientanden, tot wel 18 centimeter groot, die op menig strand nog in fossiele vorm te vinden zijn, bijvoorbeeld ook bij Cadzand in Zeeuws-Vlaanderen. Megalodon maakte deel uit van een inmiddels uitgestorven familie (de otodontiden) binnen de orde van de makreelhaaien.

Spectaculair

Vergeleken met jonge potvissen die bij de geboorte al zo’n vier meter lang zijn, pakweg een kwart van de lengte van hun ouders, waren de afmetingen van megalodonbaby’s niet eens zo spectaculair. Maar voor vissen, waartoe de haaien behoren, is de grootte wel uitzonderlijk. Van alle haaiensoorten is ruim de helft levendbarend (de andere soorten leggen eieren), en daarvan is een klein deel ook nog eens ‘oöfaag’. Oftewel: een van de embryo’s eet de andere embryo’s en eicellen op. Die beide factoren – levendbaren en oöfagie – resulteren in groot nageslacht.

Een nog levende oöfage soort is de zandtijgerhaai, die ook tot de makreelhaaien behoort. En er zijn meer soorten uit diezelfde orde bij wie embryonaal kannibalisme voorkomt.

Het vermoeden dat megalodon oöfaag was, uitten de onderzoekers al in een artikel uit 2020. Daarin trokken ze een analogie met die nog levende makreelhaaisoorten. Maar om hun hypothese kracht bij te zetten, was er bewijs nodig voor de geboorte van grote megalodonbaby’s.

En dus bestudeerden de paleontologen CT-scans van een 9,2 meter lang fossiele megalodon van het Brusselse Museum voor Natuurwetenschappen. Aan de hand van jaarlijkse groeibanden in de wervels van het dier konden ze niet alleen de leeftijd vaststellen (46 jaar) maar ook de groeisnelheid (zo’n 16 centimeter per jaar) en de grootte bij de geboorte (twee meter). Dat was groot genoeg om de oöfagie-hypothese plausibel te maken.

Snelbewegende prooien

Op basis van hun bevindingen kwamen de onderzoekers ook met een leeftijdsschatting voor de soort. Met een constante groeisnelheid en een geschatte maximumlengte van zo’n 14 tot 16 meter zou de megalodon een maximumleeftijd tussen de 88 en 100 jaar hebben bereikt.

En er is nog meer megalodon-nieuws. Onderzoekers van de universiteit van Bristol concluderen in Scientific Reports dat de evolutie van de reusachtige tanden het gevolg was van zijn grote omvang, in plaats van een aanpassing aan een nieuw dieet, zoals eerder werd gedacht. De tanden van de reuzenhaai waren breed en voorzien van scherpe, gekartelde snijranden; de tanden van zijn naaste verwanten waren smal en hadden kleine ‘zijtandjes’. Die smallere tanden zouden zijn gebruikt om snelbewegende prooien zoals vissen te doorboren, was voorheen het vermoeden, terwijl megalodon grote stukken zeezoogdier kon afscheuren met zijn sterke gebit.

Om die hypothese te testen maakten de Britse paleontologen biomechanische computermodellen van de tanden van vijf uitgestorven haaiensoorten uit de otodontiden-familie. Uit de digitale modellen kwam naar voren dat de diverse tandvormen allemaal min of meer hetzelfde reageren op verticale en laterale krachten (die plaatsvinden tijdens het respectievelijk doorboren of verscheuren van een prooi). Er lijkt weinig verband te zijn tussen de vorm van de tanden en het eetgedrag: de tanden van megalodon waren niet sterker dan die van zijn verwanten.

Imposante afmeting

sAls de grootte van de tanden buiten beschouwing werd gelaten, waren ze zelfs iets zwakker. Daarom vermoeden de onderzoekers dat er een andere oorzaak ten grondslag lag aan de imposante afmeting van de megalodontanden: de haai zelf ontwikkelde zich tot reuzenhaai en zijn gebit evolueerde mee.