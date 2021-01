Tuberculosevaccin voorkomt geen coronabesmetting

Het BCG-vaccin, een oud vaccin tegen tuberculose, beschermt ouderen niet tegen coronabesmetting. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de zogeheten BCG-PRIME-studie onder 6.132 kwetsbare zestigplussers, uitgevoerd in twintig ziekenhuizen in Nederland. De helft van deze groep kreeg het vaccin, de andere helft een placebo en fungeerde zo als controle. „De conclusie is duidelijk”, zegt onderzoeksleider Marc Bonten van UMC Utrecht: „Het BCG-vaccin biedt geen bescherming tegen COVID-19 voor de kwetsbare ouderen. Hoewel teleurstellend, is het belangrijk om juist tijdens de pandemie de voorlopige gegevens meteen te delen.”

De resultaten zijn nog niet in een wetenschappelijk artikel gepubliceerd en de studie is ook nog niet helemaal afgerond. Maar hoge verwachtingen heeft Bonten na dit tussenresultaat niet meer.

Makkelijk verkrijgbaar

De hoop was aanvankelijk dat BCG een snel alternatief zou kunnen bieden om ouderen als grootste risicogroep in de pandemie te beschermen. Het Bacillus Calmette-Guérin (BCG) vaccin is immers een bestaand en veilig vaccin, dat makkelijk verkrijgbaar is. BCG beschermt uiteraard tegen ernstige longontstekingen veroorzaakt door de tuberculosebacterie, maar uit eerdere onderzoek onder ouderen in Griekenland was gebleken dat het breder kon werken. Het zou tevens bescherming bieden tegen andere luchtweginfecties, waaronder virale infecties.

Onderzoekers verklaarden dat fenomeen uit het feit dat het vaccin de aangeboren afweer stimuleert, waardoor de afweer in de periode na de vaccinatie extra alert is op het binnendringen van andere ziekteverwekkers.

Maar nu blijkt dat BCG het risico op infectie met het nieuwe coronavirus niet kan verminderen. In totaal werden tot dusver 107 deelnemers aan de studie positief getest, waarmee de vooraf afgesproken grens was bereikt voor een betrouwbare tussentijdse analyse. Volgens Bonten bleek het verschil tussen de vaccingroep en de placebogroep daarbij „nihil”.

De studie loopt nog door, want mogelijk kan BCG nog wel de ernst van de ziekte of de sterfte aan corona gunstig beïnvloeden. Voor dat deel van het onderzoek zullen de deelnemers nog tot zes maanden na hun experimentele prik gevolgd worden.

De meeste studiedeelnemers kregen volgens Bonten „gelukkig slechts milde klachten”. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Maar dat zal het wel lastig maken straks een verschil te zien tussen beide groepen, verwacht hij.

Realistisch

Er loopt ook nog een vergelijkende studie naar het effect van preventieve BCG-vaccinatie bij zorgmedewerkers van ziekenhuizen, maar daarvan zijn nog geen resultaten bekend.

De vraag is wat het BCG-vaccin nog kan toevoegen nu er immers ook al twee „echte” SARS-CoV-2-vaccins beschikbaar zijn in Nederland. Bonten bekijkt het realistisch: „Gerichte vaccinatie tegen corona heeft natuurlijk altijd prioriteit boven het BCG-vaccin, zeker als het gaat om kwetsbare ouderen. Als de studiedeelnemers straks een oproep krijgen voor de coronavaccinatie, adviseer ik ze die meteen te gaan halen.”