Toptennissers zitten twee weken opgesloten voordat de Australian Open begint

Het uitzicht is fraai vanuit zijn hotelkamer op de achttiende verdieping van Grand Hyatt in Melbourne. Marijn Bal, die verschillende toptennissters begeleidt voor managementbureau IMG, kan de binnenstad met veel moderne hoogbouw goed overzien als hij voor een van de twee grote ramen gaat staan. „Ik heb mazzel, ik heb een goede kamer”, vertelt hij vanuit Australië.

Maar tegelijkertijd voelt hij zich „gevangen” nu hij twee weken zijn kamer niet uit mag. Eind vorige week zat hij op één van de zeventien chartervluchten die de organisatie van de Australian Open had gehuurd om in totaal 1.200 tennissers, coaches, managers en journalisten vanuit de hele wereld in te vliegen voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Dat begint, na een verplichte quarantaine, over drie weken.

Bal zat op de vlucht vanuit Los Angeles, van bijna zestien uur. Bij aankomst in Melbourne werden vrijdag drie mensen positief getest op corona. Dit terwijl alle passagiers moesten kunnen aantonen dat zij in de 72 uur vóór vertrek een negatieve test hadden. Ook bij vluchten vanuit Doha en Dubai waren enkele mensen besmet, bleek na de landing.

Alle 170 mensen, van wie 72 tennissers, die op deze drie vluchten zaten moeten veertien dagen in volledige isolatie. Dit omdat zij worden gezien als zogeheten ‘close contacts’. Ook als zij in de komende dagen steeds negatief testen, moeten ze in quarantaine blijven. Onder hen ook de Nederlander Botic van de Zandschulp, die zich opmaakt voor zijn grandslamdebuut. Hij zat op de vlucht uit Doha.

Strikte maatregelen

Australië heeft het coronavirus vrijwel onder controle. Om die reden hanteert de regering zeer strikte maatregelen voor inkomende reizigers – toeristen zijn niet toegestaan, staatsburgers wel. Iedereen moet na aankomst in quarantaine in door de lokale overheid aangewezen hotels. „Ze hebben het land bijna hermetisch afgesloten, nu ze corona hier hebben uitgeroeid”, zegt Bal.

Om de Australian Open, een van de grootste sportevenementen van het land, te kunnen laten doorgaan krijgen tennissers speciale toestemming Australië in te komen. De toernooiorganisatie zette een grote logistieke operatie op, waarbij het internationale deelnemersveld vanuit zeven verschillende landen werd ingevlogen. Het kwalificatietoernooi werd vorige week al afgewerkt in Doha en Dubai.

Novak Djokovic zit in quarantaine op zijn balkon in Adelaide, in afwachting van het begin van de Australian Open in Melbourne. Foto Brenton Edwards/AFP

In Melbourne bestaat al langer discussie over de wenselijkheid van het organiseren van een groot toernooi tijdens een pandemie, met tennissers uit verschillende continenten. Zo was de organisatie genoodzaakt een andere accommodatie te zoeken voor spelers: eigenaren van appartementen van een luxe (woon)hotel waar ook tennissers zouden verblijven, dreigden naar de rechter te stappen omdat zij vreesden voor hun gezondheid. Eerder werd het toernooi, dat normaal half januari begint, al drie weken uitgesteld.

Het debat verstevigt nu. Spelers, afgezien van de 72 die in volledige isolatie zitten, mogen maximaal vijf uur hun hotelkamer verlaten om te kunnen trainen. Dit betreft al een uitzondering op de maatregelen. Maar Novak Djokovic, de nummer één van de wereld en achtvoudig winnaar in Melbourne, zou volgens nog onbevestigde berichten hebben geëist dat de quarantaine korter moet, dat spelers in privéhuizen met tennisbanen moeten kunnen verblijven en dat ze hun coach mogen bezoeken.

In gesprekken met de lokale overheid zou dit naar voren zijn gebracht. „Mensen zijn vrij om lijsten met eisen neer te leggen, maar het antwoord is nee”, zei Daniel Andrews, premier van deelstaat Victoria.

Door de toernooiorganisatie en tennisinstanties wordt geprobeerd een oplossing te zoeken voor de 72 spelers in isolatie, zegt Bal. „Denk bijvoorbeeld aan een bubbel ín een bubbel, voor die bewuste spelers.”

Balletje tegen de muur

Hij begeleidt zelf drie spelers die in volledige quarantaine zitten, onder wie voormalig nummer één Victoria Azarenka uit Wit-Rusland en de Zwitserse Belinda Bencic. Afgelopen dagen verschenen filmpjes op social media van spelers die zich op hun hotelkamer bezig proberen te houden door tegen de muur of het raam een balletje te slaan. Zij mogen niet de gang op: de deur mag alleen open als ze worden getest op corona en als eten wordt gebracht. Elke gang heeft een ‘health officer’ die controleert.

„Ik vind het wat vergezocht dat als je negatief wordt getest, dat je dan veertien dagen in quarantaine moet”, zegt Bal. „Na vijf dagen met negatieve tests zou er in mijn ogen een oplossing gevonden moeten worden.” Maar hij verwacht niet dat de autoriteiten maatregelen versoepelen.

De Japanse Naomi Osaka (rechts) met videocamera in haar hotel in Adelaide, een van de locaties waar de tennissers voor de Australian Open worden geïsoleerd. Foto Brenton Edwards/AFP

Hij noemt het „niet eerlijk” voor de spelers die in volledige isolatie zitten. „Als deze spelers straks uit quarantaine komen, hebben zij twee weken geen fatsoenlijke bal kunnen slaan. Terwijl de andere spelers door hebben kunnen trainen. Die zijn veel beter voorbereid.”

Wel kwamen de trainingen moeizaam op gang door problemen met de transport van tennissers. Een van de spelers die maandag voor het eerst trainde was Robin Haase, die meedoet aan het dubbelspel. Hij vermaakt zich op zijn kamer met oefeningen, series en boeken – hij heeft er vier bij zich. „Zo’n periode geeft de kans om eens wat andere dingen te doen, in plaats van dat je alleen maar met tennis bezig bent”, zegt hij.

Maar, hij zegt ook: „Dit is nu twee weken. Als het daarbij blijft, of nog bij een paar andere toernooien, is dat niet erg. Wanneer het elke keer zo wordt, zou ik niet meer tennissen.”