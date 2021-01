Schulden gedupeerden Toeslagenaffaire kwijtgescholden

Overheidsinstanties zetten een streep door alle schulden die ouders hebben opgelopen in de Toeslagenaffaire. Dat schrijft verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen, D66) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Hoewel de Belastingdienst eerder weigerde de schulden kwijt te schelden, hoeven openstaande facturen nu niet meer te worden voldaan. Datzelfde geldt voor het UWV, de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Sociale Verzekeringsbank.

Van Huffelen doet een oproep aan private schuldeisers, zoals banken en woningcorporaties, om hetzelfde te doen. Ze is daarover met hen in gesprek. „Zodat ouders echt weer opnieuw kunnen beginnen en dat compensatiebedrag kunnen houden.”

Vorige maand werd bekend dat alle slachtoffers in de Toeslagenaffaire recht hebben op ten minste 30.000 euro, ongeacht de geleden schade. Dagblad Trouw schreef vrijdag echter dat ouders het merendeel van dat bedrag direct weer kunnen inleveren. De fiscus zou namelijk weigeren hun schulden kwijt te schelden, waardoor het compensatiebedrag feitelijk een kat in de zak zou zijn. Nu zegt Van Huffelen: „Ik vind dat ouders een volledig schone lei verdienen, zodat zij het bedrag aan compensatie kunnen gebruiken om écht een nieuwe start te maken.” Ze benadrukt dat het compensatiebedrag het minimum is. „Ouders die recht hebben op meer, krijgen meer.”

30.000 euro

Letselschadeadvocaat Orlando Kadir beklaagde zich enkele dagen geleden over het feit dat nog niet één ouder het beloofde bedrag heeft ontvangen. Van Huffelen belooft nu dat „de eerste groep ouders” nog deze maand de 30.000 euro ontvangen. En gedupeerden die zich vóór 15 februari aanmelden, kunnen het geld uiterlijk op 1 mei op hun rekening verwachten; daarvoor zet ze „alles op alles”. Vooralsnog hebben 12.600 gedupeerden zich gemeld.

Een parlementaire onderzoekscommissie oordeelde afgelopen maand dat ouders in de Toeslagenaffaire „ongekend onrecht” is aangedaan. Zij waren het slachtoffer van de „spijkerharde wetgeving” waarmee de overheid fraudeurs trachtte op te sporen en moesten veelal duizenden euro’s terugbetalen. Naar aanleiding van diezelfde conclusies trad het voltallige kabinet afgelopen week af.

