Rusland zet twee Nederlandse diplomaten uit

Rusland zet twee diplomaten het land uit die op de Nederlandse ambassade in Moskou werken. Dat is een reactie op het uitwijzen van twee diplomaten van de ambassade in Den Haag, die werden beschuldigd van spionage, door Nederland in december. Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken maandag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters.

Het is niet bekend om welke twee diplomaten het gaat. Volgens het Russische ministerie is de beslissing genomen op basis van „het principe van wederkerigheid”. De diplomaten hebben twee weken om het land te verlaten.

De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) ontmaskerde de twee Russische diplomaten van de Haagse ambassade vorige maand als officieren van de buitenlandse inlichtingendienst SVR. Ze hadden technologie en wetenschap in hun portefeuille.

Volgens de AIVD waren ze erin geslaagd om een „substantieel netwerk” binnen de Nederlandse hightech-sector op te bouwen. Het zou gaan om bedrijven en instituten in de kunstmatige intelligentie, halfgeleiders en nanotechnologie. Rusland noemde de beschuldiging van spionage destijds „ongegrond” en stelde „adequaat” te antwoorden op de uitzetting.

