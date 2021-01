In Washington is een repetitie van de inhuldigingsplechtigheid maandag tijdelijk gestaakt omdat er rook was gesignaleerd in de buurt. Alle aanwezigen moesten schuilen in het Capitool terwijl de situatie werd onderzocht. „Voorzichtigheidshalve is het Capitool tijdelijk afgegrendeld”, meldde de Veiligheidsdienst op Twitter.

Het bleek te gaan om een brandje in de buurt van het Capitool dat snel kon worden geblust. „Er zijn geen gewonden gevallen”, meldt de brandweer op Twitter. Inmiddels is het gebouw weer geopend. De autoriteiten benadrukken dat de veiligheid nooit in het geding is geweest. Joe Biden was maandag, evenals veel andere belangrijke gasten, niet aanwezig bij de repetitie.

De spanningen in Washington lopen op in aanloop naar de inauguratie woensdag. In en rondom het Capitool is sinds afgelopen week een barricade opgeworpen met ruim 20.000 leden van de Nationale Garde. Alle militairen van die dienst worden vóórr de inauguratie doorgelicht uit angst voor een aanval ‘van binnenuit’. Defensie houdt er rekening mee dat onder hen ook mensen zouden kunnen zijn die zich verzetten tegen de machtswissel. De FBI vermoedt dat gewapende groepen Trumpaanhangers opnieuw de straat opgaan.

De politie reageert op een melding van een veiligheidsdreiging. Foto Win McNamee/Getty Images/AFP

De repetitie wordt stilgelegd en alle aanwezigen worden geëvacueerd. Foto Carolyn Kaster/AP Alle aanwezigen moeten uit voorzorg naar het Capitool. Foto Carolyn Kaster/AP

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Repetitie inauguratie tijdelijk stilgelegd