Pompeo’s vlammenwerper treft miljoenen Jemenieten

Dus Al-Qaida heeft tegenwoordig zijn hoofdkantoor in Teheran! Tenminste, als u en ik de vertrekkende Amerikaanse minister Pompeo moeten geloven. Maar moeten we dat? Zelfs Trumps (recent opgestapte) Syrië-gezant James Jeffrey, bepaald geen vriend van het Iraanse regime, haalde vorige week zijn schouders op tijdens een webinar over bijna-president Bidens plan terug te keren in het nucleaire akkoord met Iran. „Hij wil het Biden zo moeilijk mogelijk maken.” Pompeo’s tactiek van de verschroeide aarde.

Niet dat Iran geen zaken doet met Al-Qaida, tussen twee haakjes. De tegenstelling sjiieten (Iran) - soennieten (Al-Qaida) telt niet als samenwerking in beider belang is. „Elkaars rug krabben”, zei Jeffrey. Zoals veel staten in de regio: ook Saoedi-Arabië en de Emiraten doen als het zo uitkomt zaken met Al-Qaida in Jemen; Turkije in Syrië; Qatar her en der.

Maar een onmetelijk belangrijker doelwit van Pompeo’s vlammenwerper zijn miljoenen Jemenitische burgers die letterlijk met de dood worden bedreigd. Pompeo formuleert dat nét iets anders dan ik; maar zijn aankondiging dat de Houthi-rebellen met ingang van 19 januari, de dag vóór Bidens inauguratie, op de Amerikaanse lijst komen van buitenlandse terroristische organisaties, komt op hetzelfde neer. Dit betekent dat de Houthi’s onaanraakbaar worden. Niet alleen komen er Amerikaanse sancties op alle vormen van materiële samenwerking of hulp, elk contact is verboden. En denk maar niet dat Biden dit besluit op 20 januari húp kan schrappen; daar komt heel wat papier- en lobbywerk aan te pas.

Voor ik aanland bij de eensgezind razende reacties, van VN via Rode Kruis tot en met EU: wat wil hij hiermee? Pompeo: de Houthi’s „aansprakelijk stellen voor hun terreurdaden, met inbegrip van aanvallen over de grens die de [Saoedische] civiele bevolking, infrastructuur en commerciële scheepvaart bedreigen”. Daarnaast wil hij „een vreedzaam, soeverein en verenigd Jemen bereiken”.

Ja dat willen we allemaal. Als het over terrorisme gaat, zou Pompeo beter ook Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten aan de lijst toevoegen. De Saoedische bevolking ligt zeker onder Houthivuur – maar de Jemenitische bevolking ligt nog veel meer onder Saoedisch-Emiraats vuur. Maar dat is bevriend vuur.

Na bijna zes jaar oorlog tegen de Saoedisch-Emiraatse alliantie houden de Houthi’s de helft van Jemen stevig onder controle, inclusief 70 procent van de 24 miljoen Jemenieten, inclusief het gebied waar de slepende hongercrisis het zwaarst drukt. Daarom zijn hulporganisaties woedend en bezorgd. Pompeo betoogt dat een vergunningensysteem alle toevoer van voedsel- en andere hulp veilig zal stellen. Maar Jemen wordt voor het grootste deel bevoorraad door particuliere importeurs, die afhankelijk zijn van banken en transporteurs. De hulporganisaties geven de burgers vouchers om op de markt in te kopen. Als de aanvoer stokt, wordt voedsel onbetaalbaar. Geld hebben de hulporganisaties sowieso tekort.

Ik pak twee reacties – uit talloze gelijkluidende. VN-noodhulpcoördinator Mark Lowcock zei donderdag dat Pompeo’s actie naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot „een hongersnood op een schaal die in de afgelopen 40 jaar niet is meegemaakt”. VN-voedselchef David Beasley sprak van een „doodvonnis voor honderdduizenden, mogelijk miljoenen onschuldige mensen”. Kunt u zich dat voorstellen? Alleen maar om Biden te treiteren. Pompeo weet ook dat vrede geen stap dichterbij komt.

