‘Politie wiste sporen uit na dood informant’

Nadat voormalig lid van motorclub No Surrender Freddy Janssen in 2015 in stukken gezaagd werd gevonden, heeft de politie voor de rechtbank verzwegen dat hij een informant voor hen was. Dat schrijft het AD maandag op basis van ingewijden. Ook zou de politie in de afgelopen jaren sporen hebben uitgewist van de operatie met Janssen. Volgens de krant is hiermee belangrijke informatie om de precieze toedracht van zijn dood te kunnen bepalen, verborgen gebleven voor de rechtbank.

De informatie die Janssen doorspeelde, zou onder meer over wapenhandelaar Jos B. zijn gegaan. De Brabantse B. was aanwezig bij het overlijden van Janssen, dat als zelfmoord werd beschouwd. De informant zou zichzelf hebben doodgeschoten in een bos bij Oosterhout, nadat B. hem een wapen gaf. Zijn stoffelijk overschot werd later in stukken gezaagd gevonden in het Marktkanaal bij Den Hout. B. werd veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het laten verdwijnen van het lichaam, in hoger beroep werd hij vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

De dag voor zijn dood zou Janssen nog „een noodkreet” naar zijn contacten bij de politie hebben gestuurd, zo zou blijken uit mails in handen van het AD. „Ze zitten achter me aan”, zou hij hebben geschreven. Volgens de anonieme politiebronnen is het kwalijk dat toen niet is ingegrepen. Dat de politie haar relatie met Janssen vervolgens heeft verzwegen, noemen de bronnen een „doofpot met IRT-achtige kenmerken”. De IRT-affaire is een schandaal met burgerinfiltranten uit de jaren negentig waarbij de politie allerlei regels overtrad.

De politie wil de berichten in het AD bevestigen noch ontkennen. Wel zal er naar aanleiding van de publicatie in samenspraak met het Openbaar Ministerie worden gekeken of „er iets is dat we nog moeten onderzoeken”, aldus een woordvoerder. Uit eerder onderzoek zou volgens haar echter al zijn gebleken dat medewerkers die betrokken waren bij de zaak „geen enkel verwijtbaar gedrag” te verwijten is.