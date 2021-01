Poen, groen en de pandemie. Wat laten de coronajaarcijfers zien?

Wrang. De resultaten van de grote Nederlandse ondernemingen over Covid-jaar 2020 zullen een wrang beeld van de economie schetsen. Voor sommige is het een topjaar geweest. Beste ooit. Voor de meeste was het ploeteren. Enkele staan aan de vooravond van ontslagrondes en reorganisaties, zoals Shell (honderden werknemers), of hebben al het contract beëindigd van duizenden collega’s, zoals KLM.

De komende weken publiceren grote beursgenoteerde ondernemingen hun winst of verlies over 2020. Woensdag is de eerste. Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven heeft maar twaalf werkdagen nodig voor zijn jaarcijfers.

Wat is er te verwachten in de resultaten en de jaarverslagen over 2020? Op deze zeven thema’s en vragen zullen bedrijven een antwoord geven. Van ‘waar liggen topmanagers wakker van’ tot ‘waarvoor is het bedrijf op aarde’.

1 Slapeloze nachten

Op papier klopte het. Vorig jaar hadden 7 van de 25 bedrijven in de beursgraadmeter AEX een pandemie als een serieus risico in hun jaarverslag staan. Al was dat voor sommige misschien voortschrijdend inzicht, omdat in verschillende landen al lockdowns ingevoerd waren toen ze hun verslag naar de drukker stuurden.

Toch was iedereen verrast toen het écht gebeurde. Het is vaste prik dat beursgenoteerde ondernemingen in hun jaarverslag hun grootste risico’s identificeren. Dat zijn de onderwerpen waar topmanagers van wakker liggen.

Bedrijven beschrijven ook hoe ze die risico’s te lijf gaan. Dat is nuttige informatie voor (potentiële) beleggers. Want een bedrijfsrisico, of het nu de ICT-infrastructuur is, een cyberaanval, het vertrek van sleutelwerknemers naar een concurrent of een pandemie, een bedrijfsrisico is ook een beleggingsrisico.

Achttien AEX-bedrijven hadden een pandemie en de daaropvolgende economische schok niet als risico benoemd

Verschillen zijn groot, blijkt uit onderzoek van accountant KPMG. Een AEX-bedrijf noemde acht risico’s, een ander 44. En achttien AEX-bedrijven hadden dus een pandemie en de daaropvolgende economische schok niet als risico benoemd. „Dat geeft aan”, schrijft KPMG, „dat er wel zicht op bestond bij een aantal van de AEX-fondsen en dus geïdentificeerd had kunnen worden.”

Nog een kritiekpunt: bedrijven geven geen rangorde aan in de risico’s (wat is echt bedreigend), zo blijkt uit het onderzoek. Bedrijven hebben vooral oog voor kortetermijnrisico’s. Gebeurtenissen die verder in de tijd liggen en calamiteiten (ontploffing, overstroming) komen weinig aan bod. Komt daar dit jaar verandering in?

2 Fraudejagers

In een toch al spannend jaar zijn de ogen extra gericht op de bedrijven die EY als accountant hebben. In zijn val beschadigde het Duitse fintechbedrijf Wirecard ook de reputatie van zijn controleur. Waarom merkte EY de miljardenfraude niet op en gaf het jaar na jaar goedkeuring aan de boekhouding? Het zijn vragen die beleggers en toezichthouders graag beantwoord zien. Begin december bevestigde de Duitse justitie dat er een onderzoek loopt naar de accountant.

EY kan zich geen nieuwe zeperd veroorloven en kondigde afgelopen najaar veranderingen aan in de manier waarop het op fraude controleert. De toetsingsrichtlijnen zijn aangescherpt, accountants gaan op bijscholing en EY wil gebruikmaken van „geavanceerde technologie” om fraude op te sporen.

Dus zullen klanten als ABN Amro, Heijmans, Basic-Fit, Philips en PostNL met strenger toezicht te maken krijgen? EY Nederland zegt elk jaar voor het cijferseizoen aan de accountants te laten weten wat extra focuspunten zijn. „Voor dit jaar spitst de briefing zich concreet toe op fraudedetectie en Covid”, zegt een voorlichter. Het bedrijf stelt dat niet alleen de gebeurtenissen rond Wirecard daarvoor aanleiding zijn, maar dat die wel een rol spelen. Controleurs moeten onder meer de „dialoog met commissarissen over frauderisico’s” aangaan, met name bij beursgenoteerde ondernemingen. Ook zet het bedrijf extra forensisch experts in.

Lees ook dit verslag van de crisis voor kappers, horeca en winkeliers: Wanhoop bij ondernemers bezorgt kabinet hoofdbrekens

3 Blotebillenbazen

Grootscheepse overheidssteun heeft de economische crisis vorig jaar gedempt. Maar financieel directeuren en accountants weten: zo kan het niet altijd blijven. Er komt, misschien wel eerder vroeger dan later, een moment dat de steun stopt en het bedrijfsleven met de billen bloot moet. Welke activiteiten renderen nog in een postpandemie-economie en welke niet? Als dochterbedrijven of merknamen minder waard zijn geworden dan het bedrag waarvoor ze nu in de boeken staan, moet een bedrijf het verschil afschrijven. Giganten als Shell en Heineken hebben dat over het eerste halfjaar al gedaan. Zulke afwaarderingen kosten geen (contant) geld, maar het bedrag moet wel in mindering worden gebracht op de winst. Dat is een van de heikele punten waar accountants op toezien. En de Autoriteit Financiële Markten houdt dáár weer toezicht op.

De AFM heeft over het eerste halfjaar al een kritisch onderzoek uitgebracht. Een kwart van de 23 beursgenoteerde onderzochte bedrijven deed het goed. Zij maakten inzichtelijk welke risico’s voor de bedrijfsvoering de pandemie met zich meebracht. Een grote groep liet hier en daar een steekje vallen, en een derde kreeg een onvoldoende. Waar moeten bedrijven serieus aandacht aan besteden? Wees open over de staatssteun, over de belastingen, over de afspraken met bankfinanciers én over de beloningen aan topmanagers.

4 Nieuwkomers

Ga er maar aan staan. Je werkt je jaren op binnen een bedrijf en dan ben je eindelijk de grote baas, krijg je met een pandemie te maken. Dan zit je thuis te videobellen achter de make-uptafel van vrouw en dochter, zoals Steven van Rijswijk van ING. De pandemie is een lakmoesproef voor leiderschap. Maar is het ook een streep door de rekening van nieuw strategisch beleid, of versnelt het juist plannen die er toch al lagen?

De nieuwe Heineken-topman Dolf van den Brink wil graag dingen veranderen. Nu moet hij ineens het schip op koers houden terwijl een cruciale afzetmarkt, de horeca, in zoveel landen dan weer dicht, dan weer open mag zijn.

Van Rijswijk van ING en Robert Swaak van ABN Amro staan met de banken voor de taak hun klanten én de economie te steunen. Het bracht hun strategische plannen naar de achtergrond.

De nieuwe bestuurders – ook BAM en Aegon kregen afgelopen jaar een nieuwe topman – moeten de ondernemingen door de Covid-storm loodsen. Opvallende overeenkomst: ze hebben allemaal al grotere en kleinere reorganisaties aangekondigd. Is dat genoeg? De komende weken kunnen ze de toelichting op de resultaten gebruiken om te laten zien hoe het verder moet met hun strategie.

5 Poen, poen, poen, poen...

Ook wie nooit een jaarverslag leest, krijgt één cijfer vroeger of later wel te zien of te horen. De miljoenenbeloning van de bestuursvoorzitter van Shell, Ahold of PostNL. Jaarverslagen onthullen de topbeloningen in detail: salaris, bonus, beloning in aandelen, pensioenpremie en andere arbeidsvoorwaarden. Dit jaar is het extra opletten. Welke topmanagers delen in de pijn van hun werknemers en verlagen hun bonus of salaris omdat ze moeten snoeien en mensen werkloos worden? Maar ook: wie krijgt wat extra omdat het bedrijf als winnaar uit de crisis komt? En hoe delen de andere werknemers in de bloei van de onderneming? Of wordt het beloningsverschil tussen de bedrijfstop en doorsnee werknemer groter?

Welke topmanagers delen in de pijn van hun werknemers en verlagen hun bonus of salaris?

Een van de voorwaarden van de loonsubsidieregeling voor werknemers (NOW) is dat bedrijven geen bonussen uitkeren aan bestuurders en geen dividenden aan beleggers. Meer dan ooit is dit een onderwerp dat alom de aandacht trekt. Beleggersvereniging VEB, stichting Eumedion (de club van grote geldbeheerders, zoals pensioenfondsen en verzekeraars) én vakbond FNV hebben beloningen bij voorbaat geagendeerd als onderwerp om scherp op te letten.

Tip voor wie bang is trammelant te krijgen rond zijn/haar beloning: wacht met het jaarverslag tot ná de verkiezingen van 17 maart. Voor je het weet, ben je schietschijf in de campagne.

6 Groen, groen, groen, groen...

De klok staat op vijf voor twaalf. Figuurlijk. Zo laat is het op de omslag van het verslag van de Vereniging van Beleggers in Duurzame Ontwikkeling (VBDO) van zijn kritische dialoog met beursgenoteerde bedrijven over hun klimaatbeleid, diversiteit en sociale omstandigheden. Sleutelzin in het verslag: „Ondernemingen zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor klimaatverandering vanwege de CO 2 -uitstoot die het gevolg is van hun activiteiten, zoals gebruik van fossiele brandstoffen en de productie van vlees.”

De VBDO gaat, gesteund door ongeveer 80 professionele en 500 particuliere beleggers, jaarlijks in debat met beursgenoteerde bedrijven. Het goede nieuws: meer bedrijven, met name in de industrie (KPN, verfgigant AkzoNobel) willen vooroplopen met producten en diensten die oplossingen bieden voor de gevolgen van de klimaatcrisis. Steeds meer bedrijven, zoals in de industrie en technologiesector, kaarten klimaatverandering aan bij hun leveranciers.

Het slechte nieuws: het blijkt lastig voor die bedrijven om te becijferen wat voor hen en hun toeleveranciers de concrete gevolgen zijn van een stijgende zeespiegel en van extremer weer en hoe deze kenteringen de leef- en werkomgeving beïnvloeden.

Opvallend in 2021: bij zeep- en voedselproducent Unilever gaan beleggers op de jaarvergadering voor het eerst stemmen over het klimaatbeleid van het concern.

7 Merk=vuurwerk

Je kunt er niet meer omheen: steeds meer bedrijven proberen de laatste jaren uit te stralen dat ze meer zijn dan gewoon een merk. Enkel een goed product afleveren is niet meer genoeg, er móét een verhaal bij – purpose in marketingtermen.

Lees ook: Hoe maatschappelijke betrokkenheid een marketingmiddel is geworden

Unilever liep daarmee voorop. Dove-producten moeten vrouwen een goed gevoel geven over hun lichaam. Ben & Jerry’s-ijs wordt alleen van natuurlijke producten gemaakt.

De omslag naar een nieuw verhaal bij je merk is riskant. Gillette kreeg veel kritiek toen de scheermesjesgigant het roer omgooide en de masculiniteit waarvoor het bedrijf altijd stond, ineens ging bevragen. Dat ‘Meer voor mannen’ mocht best een tikje minder. Totaal ongeloofwaardig, oordeelden veel gebruikers.

In het kielzog van Unilever zijn meer bedrijven de laatste jaren gaan werken aan hun maatschappelijke doelstellingen. Zo wil ABN Amro niet alleen bankieren om winst te behalen maar ook om „goed te doen voor toekomstige generaties”.

Dat is een van de ingrediënten in het debat over de vraag: welke rol moeten bedrijven spelen in de samenleving? Is er een hogere corporate purpose dan beleggersdividend en banen?

De Tweede Kamer vroeg vorig jaar per motie aan de regering om een onderzoek naar de vraag hoe een onderneming een maatschappelijk verantwoordelijke vennootschap kan zijn. Dat hebben bedrijven primair zelf in de hand. Beantwoorden zij de komende weken de vraag: hoe maatschappelijk gedreven zijn wij?