Oud-ondernemersvoorman Hans de Boer (66) plotseling overleden

Voormalig ondernemersvoorman Hans de Boer is afgelopen zondag op 66-jarige leeftijd overleden. Dat maakt ondernemersvereniging VNO-NCW deze maandag bekend. De Boer stierf op de dag dat hij 66 jaar was geworden aan de gevolgen van een hersenbloeding.

De Boer was tot september 2020 actief als voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. De Fries was een bekend gezicht in het lobbycircuit op het Binnenhof, waar hij ruim 23 jaar opkwam voor de belangen van ondernemers. Tussen 1997 en 2003 deed hij dat als voorzitter van MKB-Nederland en daarna voor VNO-NCW.

Zo verdedigde De Boer lange tijd het omstreden plan voor het afschaffen van de dividendbelasting van het huidige demissionaire kabinet Rutte III. Die maatregel moest Nederland aantrekkelijker maken voor bedrijven, maar kreeg een stortvloed van kritiek in de Tweede Kamer. Het kabinet kwam uiteindelijk terug op de plannen. De Boer was ook buiten Den Haag betrokken bij de politiek en solliciteerde in 2008 naar de vacante burgemeesterspost in Rotterdam.

Als voorzitter van VNO-NCW was hij vicevoorzitter van de Sociaal-Economische Raad en co-voorzitter van de Stichting van de Arbeid. Eerder was De Boer geregeld adviseur en bestuurder in het bedrijfsleven. Hij studeerde economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De Boer was getrouwd en had twee kinderen.

Het lukte Hans de Boer om het overleg in de polder weer succesvol te maken. Dat kwam onder meer door zijn goede verstandhouding met FNV-voorzitter Han Busker. Lees het dubbelinterview: ‘Wij begrijpen elkaar, ook als we er niet uitkomen’

Geschokte reacties

Het onverwachte overlijden van De Boer leidt tot geschokte en bedroefde reacties. Zo noemt demissionair premier Mark Rutte hem „een dierbare vriend met een echt ondernemershart, die zich vol overgave en energie inzette voor het Nederlandse bedrijfsleven”. Demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra zegt dat „we iemand [verliezen] die zich met grote betrokkenheid en passie inzette voor een beter Nederland”.

WBHoekstra Wopke Hoekstra Ik ben geschokt en bedroefd door het onverwachte en veel te vroege overlijden van Hans de Boer. We verliezen iemand die zich met grote betrokkenheid en passie inzette voor een beter NL. Ik wens zijn familie en nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. 18 januari 2021 @ 11:25 Volgen

Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), noemt De Boer een „polderaar tegen wil en dank”. Tegen ANP zegt ze dat hij veel betekend heeft voor de polder en dat de SER „verslagen is door dit plotselinge bericht”.