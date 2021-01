Niet laten vaccineren? Dan is hier de rekening

De klassieke vraag komt vroeg dit jaar. Moet je nog of ben je al geweest? Nee, niet de vakantie. De vaccinatie. Dé vraag de komende maanden is: hoe zorgt Nederland ervoor dat zoveel mogelijk burgers zich laten inenten tegen Covid-19?

De discussie daarover ademt een vergelijkbare ‘jammer, maar helaas’-toon als de pandemiepolitiek van het nu demissionaire kabinet-Rutte III. Jammer dat we dit met z’n allen moeten doen. Verschrikkelijk. Maar de regering wacht liever nog even om extra maatregelen af te dwingen. Dus is versoepeling op ieders lippen, maar doormodderen de praktijk.

Zo is het ook met de vaccinatieplicht. Dat mag niet van de Grondwet. Dan maar niks doen? Gelukkig is er meer tussen hemel en aarde dan alleen een grondwettelijk verbod.

Eerst het goede nieuws. De vooruitzichten voor een succesvolle vaccinatiecampagne worden steeds beter. Ziekenhuizen rapporteren hoge opkomstpercentages onder de medewerkers die voor de prik zijn uitgenodigd. Dat is extra verheugend gezien de breed levende onwil bij werkers in de gezondheidszorg om bijvoorbeeld de jaarlijkse griepprik te nemen. Dat blijft raar. Wie ziek wordt, kan zelf een besmettingshaard zijn, dupeert zijn of haar patiënten én de collega’s die het werk moeten overnemen.

Meer goed nieuws. De meest recente peiling van I&O Research laat een spectaculaire toename zien onder de hele bevolking van mensen die zich zeker zullen laten vaccineren. Van 29 procent (november) naar 41 procent (december) naar nu 63 procent. Toch zegt 11 procent nee tegen vaccinatie.

Weerzin tegen vaccinatie is geen exclusief Nederlands fenomeen. In The New York Times stond onlangs een reportage over de situatie in de VS, waar werkgevers hun personeel belonen, maar soms ook met ontslag dreigen als ze zich niet laten inenten.

Deze ‘Amerikaanse toestanden’ maken duidelijk dat in het debat één partij ongenoemd blijft die een stimulerende, aanjagende en misschien ook wel bestraffende rol heeft: de werkgevers. Zij hebben er alle belang bij dat ‘hun’ werknemers gezond zijn én blijven. Gewoon goed werkgeverschap. Dat betekent dat het ziekteverzuim beheersbaar blijft. Dat werknemers geen bron van besmetting zijn. Dat de werkplek voor iedereen veilig is. Ook voor hun klanten.

Inenten of niet? Iedereen moet zelf de keuze maken. Maar aanvaard ook de consequenties

De werkgevers in Nederland spenderen dit jaar bijna 19 miljard euro als bijdrage aan de zorgpremies. Plus de uitgaven voor arbodiensten en verzuim van werknemers. Kortom: werkgevers hebben een humanitair én een financieel belang.

Sommige sectoren vragen om 100 procent vaccinatie, zoals zorg en onderwijs, maar bijvoorbeeld ook de slachterijen. Werknemers in slachthuizen en distributiecentra, vaak arbeidsmigranten, kunnen soms niet voldoende afstand houden, bleek vorige week uit onderzoek van de Inspectie SZW. Zachte drang naar beschermende vaccinatie is daar goed te verdedigen. Gewoon uit preventie.

Iedereen mag natuurlijk zelf de keuze maken. Maar keuzevrijheid ontslaat niemand van de plicht om de consequenties onder ogen te zien en te aanvaarden. De gezondheidszorg is gebaseerd op solidariteit. Iedereen van achttien jaar en ouder betaalt verplicht mee, iedereen krijgt zorg. Wie zijn kansen op besmetting bewust verhoogt door tegen vaccinatie te kiezen, zet de gezondheidszorg organisatorisch en financieel onder extra druk. Die keuze dupeert anderen, zoals patiënten die langer op reguliere zorg moeten wachten.

Keuzes zijn niet gratis. Ze hebben een prijs. Wie zich niet laat inenten, betaalt de rekening. Een hogere zorgpremie bijvoorbeeld of een extra eigen risico.

