Nederlands skitalent Adriana Jelinkova zet haar zinnen op Beijing, ondanks een ernstige knieblessure

Binnen één dag ging euforie over in een diepe deceptie. Nadat de Nederlandse skiester Adriana Jelinkova (25) zich zaterdag had geplaatst voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Beijing, werd ze daags erop na een valpartij per brancard vervoerd naar het ziekenhuis. Een gescheurde kruisband dwingt haar tot een revalidatie van zes tot acht maanden, met het risico dat de Spelen volgend jaar februari te vroeg komen.

Zo desastreus zal haar val op de reuzenslalom tijdens een wereldbekerwedstrijd in het Sloveens Kranjska Gora uiteindelijk niet aflopen, denkt René Rijsdijk, tot en met vorig seizoen haar trainer. Jelinkova is volgens de coach dermate gedreven en dusdanig gemotiveerd, dat ze ‘Beijing’ gaat halen, is zijn verwachting. Maar krap wordt het, zo realistisch is hij.

Veel zal afhangen van de operatie die dinsdag in het Oostenrijkse Innsbruck wordt uitgevoerd. Maandag was nog niet helemaal zeker of Jelinkova kon worden geholpen door de chirurg die in Oostenrijk als absolute kruisbandspecialist te boek staat. „Die man heeft bij honderden skiërs kruisbandoperaties uitgevoerd”, zegt Rijsdijk, die op afstand nog wel als adviseur aan Jelinkova’s skiteam is verbonden. Hij kan haar alleen niet langer exclusief begeleiden, omdat zijn aanwezigheid bij de skirace-academie wordt verlangd. „Wegens corona zijn mijn bedrijfsactiviteiten dusdanig geslonken, dat het onverantwoord is langdurig weg te blijven”, zegt hij.

Structureel top-10

De Nederlandse skitrainer typeert Jelinkova als een geboren talent, dat zich voor de Spelen heeft geplaatst dankzij twee klasseringen in de top-16, „maar absoluut de kwaliteiten heeft structureel bij wereldbekerwedstrijden in de top-10 te skiën”.

Gebrek aan geld heeft dat vooralsnog onmogelijk gemaakt, vertelt Rijsdijk. Het blijft schrapen om jaarlijks het budget van minimaal één ton bijeen te krijgen. Jelinkova heeft wel een aantal sponsors, maar is financieel in belangrijke afhankelijk van haar moeder Zuzana, die met een dubbele baan zo ongeveer haar hoofdsponsor is. Een trainer kan er nog net vanaf, maar een vaste materiaalman en waxman is ontoereikend. Iets ruimere faciliteiten zou haar mogelijkheden aanzienlijk vergroten, weet Rijsdijk.

Jelinkova wordt van de piste gehaald na haar val in Kranjska Gora, zondag. Foto Jure Makovec/AFP

Jelinkova, die vanwege haar carrière met haar moeder naar Saalfelden in Oostenrijk is verhuisd, is opgegroeid in Nederland. Ze draagt de achternaam van haar Tsjechische moeder, die zich in Nederland heeft gevestigd. Het is toeval dat Jelinkova is Tsjechië is geboren. De zwangerschap eindigde vroegtijdig tijdens een familiebezoek in Brno.

Meer sponsors

In een zoom-interview met Studio Sport vertelde Jelinkova, specialiste op de slalom en reuzenslalom, zaterdag te hopen dat haar prestaties in Nederland tot meer sponsors en dus meer inkomsten leiden. Dan voorspelt de skiester betere resultaten.

Haar deelname aan de Spelen is hoe dan ook uitzonderlijk, omdat de laatste Nederlandse olympische skiester dateert uit 1952 bij de Spelen van Oslo. Dat was Margriet Prajoux-Bouma, die op de reuzenslalom als 40ste en laatste eindigde. Maar dat was in een tijd dat de kwalificatie-eisen laag waren en Nederlanders gemiddeld op zo’n dertig seconden afstand van de winnaars finishten.

Dat Jelinkova het zonder financiële steun van sportkoepel NOC-NSF moet doen, steekt haar om meerdere redenen. Ten eerste omdat de concurrentie op wereldbekernivau moordend is. Je moet uitzonderlijk goed zijn om tot de top door te kunnen dringen. Ten tweede is er volgens haar het nodige aan te merken op de verdeling van het geld. Hoezeer zij de paralympische skiërs hun ondersteuning gunt, helemaal eerlijk vindt ze het niet dat vrijwel alle steun van NOC-NSF voor de skisport naar die categorie gaat.

Jelinkova maakte van haar nieuwe status gebruikt door de wankele financiële basis nog maar eens onder de aandacht te brengen. Ze wil na zoveel jaren en gestage successen eindelijk serieus worden genomen als topsporter. Hoewel Nederland een mini-skiland is, ziet Jelinkova zichzelf niet als een exoot op de pistes. Tegenover Studio Sport zei ze zaterdag: „Ik wil vooraan meedoen en daar stabiel presteren. Dan maakt het mij niet uit of ik voor Nederland of Madagaskar uitkom.”