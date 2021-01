Navalny zit in de cel, maar is terug

Wat bezielt iemand die op het nippertje een moordaanslag overleeft om zich over te geven aan zijn beulen? En hoever zal het Kremlin gaan in het monddood maken van president Poetins grootste vijand?

Die vragen spelen in Rusland en elders na de spectaculaire terugkeer van oppositiepoliticus Aleksej Navalny in Moskou op zondag, zijn onmiddellijke arrestatie én de rechterlijke beslissing, maandag op het politiebureau, om hem dertig dagen in hechtenis te houden.

Tot zeker 15 februari wordt Navalny in detentie gehouden met, anders dan bij eerdere arrestaties, nauwelijks contact met de buitenwereld. In de tussentijd zal een rechtbank besluiten of de Kremlincriticus de 3,5 jaar celstraf krijgt waar het centrale gevangeniswezen FSIN eerder mee dreigde. Het FSIN hoopt een voorwaardelijke straf uit 2013 in de ‘Yves Rocher-fraudezaak’ alsnog om te zetten in een echte celstraf. Volgens het FSIN zou Navalny door zijn ‘buitenlandse verblijf’ – zijn herstel van een vergiftiging in Duitsland – de meldplicht hebben verzaakt waaraan hij vanwege een voorwaardelijke straf in die zaak moest voldoen.

Snelrecht

Hoe goed Navalny zijn terugkomst ook leek te hebben voorbereid, het snelrecht dat maandag op hem werd toegepast bracht zelfs de gestaalde politicus in verwarring. Nog voor hij zelfs maar met zijn advocaten kon spreken, werd hij naar een zaaltje gebracht waar een rechter klaar zat om hem te ‘berechten’. „Ik begrijp niet wat er gebeurt. Eén minuut geleden kwamen ze in mijn cel voor een ontmoeting met advocaten. Daarop werd ik hierheen gebracht, en blijkt er een zitting van de rechtbank plaats te vinden”, zegt een woedende Navalny in een door een medewerker opgenomen video. „ Ik heb veel gezien maar dit slaat alles”, brieste hij.

Op zijn advocaat en zijn woordvoerder, een handvol onbekende ‘toeschouwers’ en de staats-tv na, werden geen personen toegelaten tot de zitting. „Er is voor Navalny een de facto noodrechtbank gecreëerd bij de afdeling Binnenlandse Zaken. Kennelijk willen de autoriteiten geen rechtbank, maar een tribunaal”, twitterde advocaat Vjatsjeslav Gimadi.

Vijf maanden na zijn vergiftiging met het zenuwgas novitsjok landde Navalny zondagavond op Russische bodem. Zijn vlucht vanuit Berlijn werd op het laatste moment omgeleid naar de noordelijke luchthaven Sjeremetjevo. Aanhangers en journalisten op luchthaven Vnoekovo hadden het nakijken.

Lees ook: Waarom geheime diensten gebruik maken van novitsjok

Na de paspoortcontrole werd hij direct afgevoerd naar een naburig politiebureau. Zo wandelde hij zondag doelbewust in de armen van de autoriteiten, die maar één doel lijken te hebben: hem zo snel mogelijk de vergetelheid in duwen.

Maar hoe? Hoever durft het Kremlin met Navalny te gaan? Ver, zo bleek al na de vergiftiging in augustus en Navalny’s eigen onderzoek, samen met internationale journalisten, naar de daders. Het zou de geheime dienst FSB zijn geweest die het zenuwgif had toegediend met het doel hem te doden. Althans, zo gaf een betrokken FSB’er zelf toe in een telefoontje waarin Navalny zich voordeed als een meerdere in rang.

Westerse landen eisen vrijlating Navalny De Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Nederland, en een reeks andere Europese landen hebben Navalny’s arrestatie veroordeeld en zijn vrijlating geëist. Dat deed ook Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) noemde de arrestatie maandag op Twitter „erg verontrustend”. Zijn Duitse collega Heiko Maas sprak van een „volkomen onbegrijpelijke” situatie. Hij merkte op Twitter op dat Rusland „door de grondwet en internationale verplichtingen” gebonden aan „de rechtsstaat en bescherming van burgerrechten”. In Rusland demonstreerden maandag tientallen mensen bij het politiebureau waar Navalny vastgehouden wordt. Lees ook over Lange reeks aanslagen De moordpoging is slechts de laatste in een lange reeks van aanslagen op Kremlin-critici. Onder hen dubbelspion Sergej Skripal (vergiftigd met novitsjok in 2018), oppositie-activist Vladimir Kara-Moerza (tweemaal vergiftigd met onbekende substantie), oppositiepoliticus Boris Nemtsov (doodgeschoten in 2015), voormalig FSB-agent Aleksandr Litvinenko (vermoord met polonium in 2006), en journalist Anna Politkovskaja (vergiftigd en in 2006 doodgeschoten). In geen van die zaken heeft Rusland moeite gedaan opdrachtgevers op te sporen, grote internationale verontwaardiging ten spijt. Het Kremlin lijkt die koers van verdoezelen en ontkennen voort te willen zetten. „We hebben gezien hoe gebruik is gemaakt van het nieuws over Navalny’s terugkeer naar Rusland”, zei Buitenlandminister Sergej Lavrov maandag in een persconferentie. „U kunt de vreugde die de commentaren vergezellen gewoon voelen. Vreugde, want westerse politici denken dat ze zo de aandacht kunnen afleiden van de diepste crisis waarin het liberale ontwikkelingsmodel zich bevindt.” Met zijn herrijzenis brengt Navalny de regering acht maanden voor de parlementsverkiezingen in een lastig parket en lijkt een lange celstraf niet ondenkbaar. Het Kremlin is er nog niet uit, menen analisten, maar de angst zit diep. „De eerste belangrijke politieke beslissing is hoelang hij achter de tralies verdwijnt”, schreef politiek analist Tatjana Stanovaja vrijdag op Telegram. „Idealiter houdt men hem in constante angst, zonder echte termijn. De FSB en andere veiligheidsdiensten zullen waarschijnlijk strengere maatregelen eisen. En het potentieel voor straatprotesten onder jonge Russen, bij wie Navalny populair is, kan ook van invloed zijn op de beslissing.” Dat die protesten er gaan komen, is vrijwel zeker. Na de uitspraak maandag riep Navalny’s team op om op 23 januari te gaan demonstreren, en Russen uit het hele land gaven daar maandag al gehoor aan. Navalny wil laten zien dat, mocht hij inderdaad voor langere tijd worden uitgeschakeld, zijn politieke beweging vastberaden voort zal gaan. „Wees niet bang, ga de straat op. Ga niet voor mij, maar voor jezelf en voor jouw toekomst”, zei de politicus in een filmpje dat zijn medewerkers maandag na de zitting nog op YouTube wisten te zetten.