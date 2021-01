Krant lezen

Ik lees de krant met onze dochter van bijna twee op schoot. Ze bekijkt de foto’s aandachtig en geeft af en toe commentaar.

Ik lees een artikel over de Capitoolbestorming met een foto van de geschminkte Capitoolbestormer, in bont gehuld en met woeste hoorns. De ‘QAnon-sjamaan’ uit Arizona, die zichzelf een ‘multidimensionaal wezen’ noemt. Ze bestudeert de foto, wijst en concludeert stellig: „Geitje.”

