Kandidatenlijsten Kamerverkiezingen moeten diverser

Op 1 februari 2021, de dag van de kandidaatstelling, weten we met zekerheid hoeveel vrouwen en kandidaten van kleur door de politieke partijen op de kieslijsten voor de verkiezingen in maart zijn geplaatst. Meer diversiteit en inclusie? We gaan het zien. Maar dat is wel de ambitie van het huidige kabinet, keurig verwoord in de Staat van het Bestuur 2020, een deze week verschennen rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een representatief en inclusief openbaar bestuur is absoluut noodzakelijk, staat ook in dat rapport. Maar de vraag is: willen de machthebbers dat echt?

Saniye Çelik is lector Diversiteit Hogeschool Leiden en opleider Universiteit Leiden.

Laat ik eerst de situatie anno 2020 schetsen. Noch het centraal, noch het decentraal bestuur laat een afspiegeling van de samenleving zien. Als het gaat om het aandeel vrouwen zijn dit de cijfers: circa 33 procent van de Tweede Kamerleden is vrouw, 35 procenten van de Statenleden en 32 procenten van de raadsleden. Het aantal decentrale vrouwelijke bestuurders ligt onder de 30 procent. Het kabinet streeft ernaar om de man-vrouwverhouding in het openbaar bestuur te stabiliseren tussen de 40 en 60 procent.

Zulke aspiraties zouden op nóg een bevolkingsgroep gericht kunnen zijn, want het aandeel etnische diversiteit is alarmerend laag. Zo’n kwart van de bevolking ─ heeft een migratieachtergrond, maar een uitgesproken ambitie ontbreekt om ongeveer dat percentage etnische diversiteit in het openbaar bestuur te verwezenlijken.

Opvallend is dat bij direct door de burger gekozen politici, zoals Tweede Kamerleden (13 procent) en raadsleden (naar schatting tussen 6 en 13 procent), wél representatie te zien is van de etnische diversiteit van de samenleving. Daar waar de burger geen directe invloed heeft, zoals bij commissarissen van de koning, burgemeesters en wethouders, maar ook in de ambtelijke top, staan de percentages op nul of iets daarboven.

Afwachten is geen optie

De legitimiteit van het openbaar bestuur staat daardoor onder druk. Als we echt een representatieve democratie en bureaucratie willen realiseren, dan is afwachten geen optie. Eigentijdse acties zijn bijvoorbeeld een oriëntatieprogramma voor burgemeesters, een trainingsmodule over het selecteren zonder vooroordelen voor selectiecommissies, en cursussen om ondervertegenwoordigde groepen te interesseren in en te mobiliseren voor de politiek.

De vraag is echter of en zo ja, in welke mate deze interventies krachtig genoeg zijn voor een kentering. Er zijn blijkbaar veel onbekende mechanismen waardoor witte mannen toch weer kiezen voor eigen kleur en type. Het argument dat ‘ze’ er niet zijn, gaat niet op. Zie de samenstelling van de nu al bekende kandidatenlijsten van sommige politieke partijen.

Een quotum kan helpen, maar is niet altijd en overal het meest effectieve middel. Er zijn andere oplossingen. Huidige publieke leiders en bestuurders kunnen het goede voorbeeld geven: ze kunnen ieder minimaal één persoon aantrekken die ze intensief gaan begeleiden. Als een paar honderd bestuurders dat doen met als doel deze persoon klaar te stomen voor een publieke functie, dan is binnen een jaar of twee diversiteit in het openbaar bestuur geen issue meer.

En nog iets: kunnen politiek en openbaar bestuur ervoor zorgen dat de inwoners van de steden en provincies en maatschappelijke partners een actieve rol, of beter nog, stemrecht krijgen in de bestuurlijke benoemingen? Een experiment hiermee lijkt mij zeer de moeite waard. In de kern gaat het immers om het vertrouwen van burgers in de overheid.

Kortom, handen uit de mouwen, want het antwoord op de vraag hoeveel vrouwen en kandidaten van kleur op de kieslijsten ook daadwerkelijk een plek weten te bemachtigen in de Tweede Kamer weten we pas in maart. Disclaimer: ze staan grotendeels níet op verkiesbare plekken. Ze zijn afhankelijk van voorkeurstemmen.