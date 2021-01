Interview met Het Virus (6)

Het Virus stoorde me ditmaal veel te vroeg in de ochtend, toen ik op de rand van mijn bed nog tevergeefs bezig was moed voor een nieuwe dag te verzamelen.

„Ik zit hier in Londen aan een heerlijk Engels ontbijtje”, riep hij uitgelaten. „Hou jij ook zo van bacon, fried eggs en sausage op je nuchtere maag? En black pudding, niet te vergeten, een soort bloedworst.”

„Ik moet al braken bij de gedachte”, mompelde ik. „Wat doe je trouwens in Londen?”

„Genieten”, kraaide hij. „De vruchten plukken van mijn harde werken. Mag ik? Ik heb de afgelopen maanden als een gek over de wereld gereisd. China, Europa, de Verenigde Staten, Rotterdam, nota bene de Koopgoot, en nu weer Londen. Ik moest hier naar toe want de besmettingen en de doden zijn er sky high. 1.500 doden op één dag! Overal paniek, iedereen doodsbang, wat wil ik nog meer? De Britse regering overweegt zelfs om alle inkomende buitenlandse reizigers een poosje in quarantainehotels te stoppen.”

„De laatste cijfers zijn al iets gunstiger”, wierp ik tegen, „en in september willen ze alle volwassen Britten gevaccineerd hebben.”

Hij lachte kort en vreugdeloos. „Dat zal jullie in Holland niet lukken. Jullie zijn de langzaamste van Europa, op Bulgarije na! Tegen de tijd dat iedereen bij jullie gevaccineerd is, heb ik alweer een andere gedaante aangenomen: Het Nieuwe Virus. Hoe komt het toch dat jullie zo sloom zijn geworden?”

„Zelfoverschatting.”

„Jullie hebben ook geen zelfdiscipline. Die viruswappies! Baudet! Hoe komen jullie aan al die halvegaren? Jullie zijn niet zo’n nuchter landje als jullie wel denken.”

„Maar er komt nu vermoedelijk een avondklok”, zei ik bijna trots, alsof ik het zelf had bedacht.

„Laat me niet lachen”, gierde hij. „Wie gaat dat handhaven in het donker? Bovendien zijn jullie steden ’s avonds al uitgestorven, dus waar zit de winst? Nee, ik heb een beter idee voor jullie: de siëstaklok.”

„Pardon?”

„De siëstaklok. Niet een avondklok, maar een middagklok. De mensen werken tot een uur of twee in de middag, daarna moeten ze allemaal naar huis. Ze blijven tot zes uur binnen, waar ze kunnen rusten of werken als ze willen. ’s Avonds mogen ze er weer uit voor essentiële boodschappen. De siëstaklok is beter te handhaven dan de avondklok omdat het nog licht is. En de binnensteden zullen al overdag heerlijk rustig worden. Als virus kan ik dan ook even een dutje doen.”

„Ik zal het doorgeven aan Rutte”, zei ik.

„Regeert die dan nog?”

„Rutte blijft tot zijn dood regeren, mogelijk zelfs daarna”, voorspelde ik. „Hij zal alle begrafenissen van zijn politieke concurrenten persoonlijk bijwonen en steeds dezelfde stemmige grafrede houden met als boodschap: hoewel hij misschien wel hun einde heeft bespoedigd, is hij er niet verantwoordelijk voor.”

„Het stelt mij gerust”, zei Het Virus, en ik hoorde inderdaad enige opluchting in zijn stem. „Met Rutte aan het roer kan ik het nog een hele poos uitzingen. Liefst ook met Hugo de Jonge erbij. Heeft hij al voorspeld dat ik nog dit jaar verslagen wordt?”

„Daar komt het wel op neer.”

Zijn stem schoot omhoog van plezier. „Hij hoort nog van me! Jij trouwens ook.”

