‘Huntelaar verlaat Ajax en vertrekt naar Schalke 04’

Ajacied Klaas-Jan Huntelaar zou op het punt staan om te vertrekken naar de Duitse club Schalke 04. Dat melden de NOS en Voetbal International maandagavond. Huntelaar zou bij zijn vroegere club in Gelsenkirchen zijn aangekomen om de medische keuring te ondergaan. Als hij de medische keuring goed doorloopt, wordt het vertrek van Huntelaar mogelijk maandagavond bekendgemaakt.

De 37-jarige aanvaller, die tussen 2010 en 2017 al bij Schalke 04 speelde, wil aan het eind van het seizoen een punt achter zijn carrière als profvoetballer zetten. Met de transfer zou hij de laatste maanden van zijn carrière dus nog in Duitsland spelen. Voor Schalke 04 dreigt momenteel degradatie uit de Bundesliga. Huntelaar heeft al enige tijd geen basisplaats meer bij Ajax. Zondag ontbrak hij in de selectie vanwege een kuitblessure.

Het vertrek van Huntelaar lekte donderdag uit. Huntelaar liet toen weten dat Schalke hem graag wilde hebben maar sprak van een lastige keuze. „Het is alsof ik tussen mijn kinderen moet kiezen”, zei hij tegen persbureau ANP. Ajax-trainer Erik ten Hag zei niet blij te zijn met een eventuele transfer. „Ja, ik kan er ook voor gaan liggen maar dat lijkt me niet netjes tegenover Huntelaar. Hij heeft zo veel voor Ajax betekend. Hij is een topper met zo’n goede mentaliteit. Hij is een voorbeeld voor de huidige generatie voetballers.”