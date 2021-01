Meer dan 600 aanhoudingen bij protestacties in Tunesische steden

Zeker 632 personen zijn in de nacht van zondag op maandag gearresteerd bij aanhoudende protestacties in diverse steden verspreid over Tunesië. Het verzet begon afgelopen donderdag, die dag tien jaar geleden viel het regime van de autocratische president Zine al-Bedine Ben Ali. De daaropvolgende democratische grondwet heeft echter geen welvaart gebracht in het Noord-Afrikaanse land: burgers klagen over aanhoudende werkloosheid en politiek onvermogen.

Vele honderden woedende Tunesiërs, volgens de autoriteiten met name jongvolwassenen, gingen de afgelopen dagen de straat op om hun stem te laten horen, schrijven persbureaus AFP en Reuters. Dat gebeurde onder meer in een plaatsje vlakbij de stad Sidi Bouzid, waar de zelfverbranding van een fruitverkoper eind 2010 het begin van de Arabische Lente inluidde. Ook in de hoofdstad Tunis, de plek waar tien jaar geleden ‘s lands grootste protestacties plaatsvonden, voerden jongeren actie. Ze hekelden de armoede en corruptie binnen de politiekorpsen en regering.

De demonstraties verliepen overwegend grimmig: winkels werden geplunderd en (kleine) brandjes gesticht. Sinds donderdag zijn in totaal meer dan duizend actievoerders aangehouden. Om de rust te doen wederkeren - ook deze maandag wordt weer geprotesteerd - zijn in meerdere steden legereenheden ingezet.

De leefomstandigheden in Tunesië zijn de afgelopen tien jaar nauwelijks verbeterd. De elite uit de tijd van Ben Ali heeft haar politieke positie grotendeels behouden, grofweg een derde van de jongvolwassenen heeft moeite met het vinden van een baan en de levensstandaard is veelal laag. Sinds de coronapandemie is ook de toeristenindustrie volledig ingezakt en zijn bedrijven noodgedwongen dicht.

Lees ook ‘Onze revolutie is gestolen, ik kan wel huilen’