Het Biafra-principe

Dat je niet zomaar iemand onverwacht tegen het lijf loopt – de horreur. Dat je daarna niet vraagt: ‘Even koffie?’ Het zijn veel minder gesprekken geworden met veel minder mensen. Ineens merk ik dat ik blijf hangen bij kranteninterviews; een beetje ‘hangen’ zoals vroeger op straat. Sheila Sitalsing is columnist van de Volkskrant, ik lees haar graag, en nu werd ze door haar eigen krant geïnterviewd. Ze vertelt over haar Surinaamse man, die na de Decembermoorden de avondklok in dat land heeft meegemaakt. Toeval: ik ben getrouwd met een Surinaamse man, die ook die avondklok in Suriname heeft meegemaakt. Ze hebben kennelijk nog op dezelfde middelbare school gezeten, al is dat in Paramaribo weer minder toevallig (er waren drie vwo-scholen.)

Door de ervaringen van haar echtgenoot probeert Sitalsing de lockdowns en maatregelen in Nederland te relativeren. Ook de grote omslag na corona vindt ze ongeloofwaardig. „De rest van de wereld wordt permanent door rampen bezocht en daar gaan mensen echt niet anders door leven.”

Ook van mijn echtgenoot ken ik de verhalen: dat je in Suriname gewoon aansloot bij een lange rij, ook als je niet wist waar die rij op wachtte. Brood? Rijst? Wacht maar af.

Ook mijn echtgenoot mag Nederlanders graag een spiegel voorhouden, want feesten en partijen, is dat jullie grootste gemis?

Het kan altijd nog erger, het is waar. Een hele generatie Nederlanders is opgevoed met het Biafra-argument; daar stierven tussen 1967 en 1970 een miljoen mensen door oorlog en hongersnood. ‘Denk aan de kindertjes in Biafra.’ Pas als volwassen man leerde ik waar Biafra lag; dat het een opstandig deel was van Nigeria.

Het Biafra-argument trof nooit echt doel, omdat zoals bekend mensen geneigd zijn zich met hun buren te vergelijken. Desnoods met hun buurlanden. België. Een beetje met Suriname, vanwege oude betrekkingen. Maar met het voormalige Biafra? Congo?

Die landen zijn ook nooit een richtsnoer voor de wereld geweest, zoals de Scandinavische landen dat wel waren, en ooit, weet je nog, de VS...

Er is dat andere argument: dat ‘die mensen daar’ nu eenmaal gewend zijn aan hongersnood, apartheid en moordpartij. Oud-rechts mocht het graag gebruiken. Buitengewoon onwaar en trouwens ook ondoelmatig.

In Nederland treedt een kabinet af en er verandert zozeer niets in het dagelijkse leven. Als dat al een privilege is, dan toch één dat je met zoveel mogelijk landen wilt delen.

De VS houden hun adem in voor de inauguratie. ‘Not in my lifetime’ wist ik zeker. Maar juist omdat Amerikanen nog altijd versteld staan van presidenten die tijdens hun beëdiging al worden neergeschoten, gaan ze wellicht ‘heel anders leven’: guerrilla style.

