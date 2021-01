Gevangenen Guantánamo Bay verdienen aandacht

Een juridisch zwart gat waarin honderden verdachten verdwenen. Dat was de kritiek in januari 2002 op Guantánamo Bay, de Amerikaanse gevangenis op Cuba waar de VS vermeende Al-Qaida- en Talibanstrijders vastzetten. Op het hoogtepunt zaten er 779 mannen vast, velen zonder enige vorm van proces, zonder uitzicht daarop, zonder dat hun schuld vaststond, niet zelden gemarteld. Vaak waren ze aan de VS uitgeleverd in ruil voor geld.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Dat zwarte gat is de afgelopen vier jaar zo mogelijk nog zwarter geworden. De wereld is de gevangenen van Guantánamo vergeten. Ze zijn gezichtsloze mensen. Weggestopt onder onaanvaardbare omstandigheden die iedere vorm van oorlogsrecht tarten.

Veertig man zitten er nog altijd vast, van wie twee sinds de opening van de gevangenis, negentien jaar geleden. Eén van hen, de Tunesiër Ridah bin Saleh al Yazidi, is acht jaar geleden vrijgesproken van alle aanklachten die tegen hem liepen. Onschuldig dus – maar zijn thuisland, noch enig ander land wil hem opnemen. Net zoals vijf anderen wacht hij op vrijlating.

Lees ook het verhaal van Sami al-Haj, die nooit werd aangeklaagd: ‘Mijn leven werd een marteling’

De ander, de Jemeniet Ali Hamza Ahmad Suliman al Bahlul, is wel veroordeeld. Door een militair tribunaal, waarbij alle deelnemers – van rechters tot jury tot zijn eigen advocaat – in dienst zijn van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Zonder dat hij inzicht kreeg in de bewijzen. Hij kreeg levenslang voor het maken van video’s voor Osama bin Laden, het brein achter de aanslagen van 11 september. In beroep kwamen de meeste aanklachten tegen hem te vervallen.

Van de overige gevangenen zitten er 25 in limbo. Ze zijn niet aangeklaagd, maar zouden wel te gevaarlijk om vrij te laten. Zo is na negentien jaar Guantánamo nog altijd een monument van onmenselijkheid waar de VS zich voor moeten schamen.

Dat er een oplossing moet worden gevonden voor de gevangenen – hetzij door rechtspraak, hetzij door vrijlating – en Guantánamo dicht moet, vonden ook de Amerikaanse presidenten George W. Bush, die de gevangenis opende, en Barack Obama. De laatste probeerde sluiting nog voor het eind van zijn termijn te bewerkstelligen, vooral met reden dat Guantánamo een rekruteringssymbool voor terroristen is geworden en de VS veiliger zouden worden zonder.

Maar Guantánamo is nog altijd open. President Trump heeft in vier jaar niets gedaan om zelfs maar de 25 zicht op een proces te geven of geprobeerd de zes die voor vrijlating in aanmerking komen, elders onder te brengen. Hij overwoog zelfs herinvoering van omstreden harde ondervragingstechnieken, zoals waterboarding, en suggereerde dat IS-terroristen ook naar de basis konden worden overgebracht. Hij vond dat „de ergsten van de ergsten”, zoals Bush ze ooit noemde, gevangenschap verdienden.

Dat kan zo zijn, maar ook de allerergsten hebben recht op een eerlijk en spoedig proces. Op Guantánamo zitten inmiddels ook vijf verdachten die direct betrokken zouden zijn bij de aanslagen van 11 september. Maar acht jaar nadat ze voor het eerst werden voorgeleid, is hun proces nog altijd niet begonnen. Niet alleen zij, maar ook de nabestaanden verdienen voortgang.

Joe Biden erft deze week Guantánamo, de vierde president die iets kan doen aan dit juridische zwarte gat. Hij heeft vooralsnog geen plan gepresenteerd. Intussen zou het bondgenoot Nederland sieren om de VS te helpen door, in navolging van andere Europese landen, een of meer gevangenen op te nemen die niets ten laste is gelegd.

Lees ook de vraag aan Nederland uit 2015: VS vragen Den Haag hulp bij sluiting ‘Guantánamo’