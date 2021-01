‘Gelukkig doet mijn lichaam het nog steeds’

in

‘Ik zeg altijd: als je iets oprecht heel graag wil, en je stelt haalbare doelen, dan is alles mogelijk. Daar geloof ik echt in. Ik heb twee keer een hernia gehad en mijn dansschool heeft twee keer letterlijk onder water gestaan, maar ik moest en zou doorgaan en ik sta er nog steeds.

„Ik zit al ruim veertig jaar in het vak en heb in de dans alles zo’n beetje gedaan: van modern ballet en stijldansen tot urban. Ik behoor tot de eerste generatie hiphoppers van Nederland en word hierdoor vaak gevraagd te jureren bij danswedstrijden in het buitenland. Met twee kinderen – mijn dochter is ook danseres – ben ik inmiddels de papa in het dansvak. Mijn lichaam doet het gelukkig nog steeds.

„Financiële tegenslagen heb ik wel gehad. De eerste keer begaf het dak van mijn studio het na hevige sneeuwval en was er waterschade. De tweede keer kwam de wateroverlast van de buren, en waren zowel zij als de eigenaar van het pand niet verzekerd. De kosten voor het herstel kwamen zo bij mij terecht en ik moest geld lenen bij de bank.

„En nu zijn we voor de tweede keer dicht vanwege corona. Mijn inkomen is flink gedaald, want ik zet weinig om en de lessen in Amsterdam liggen stil. De fanatieke dansers en sporters houden gelukkig hun abonnementen aan. Ik geef hun online trainingen en ik ben buurtsportcoach. Daarvoor krijg ik een vergoeding, maar dan houdt het ook wel op.”

uit

‘Aan kleding ben ik gelukkig nauwelijks iets kwijt. Ik koop af en toe een mooie blouse, en sokken en shorts zijn natuurlijk nodig. Maar ik loop voornamelijk in sportkleding en daar krijg ik heel vaak korting op. Ik ben als trainer namelijk verbonden aan een groot sportmerk, dus voor hun sportschoenen betaal ik bijvoorbeeld 20 euro in plaats van de 80 of 90 euro die ze normaliter kosten.

„Onlangs heb ik een tamelijk grote aankoop gedaan. Het zonnescherm van m’n woning was door de wind gescheurd, en zonder kan ik niet. Ik heb het namelijk altijd heel snel warm, ook in de winter. Aan de achterkant van het huis heb ik rolluiken en aan de voorkant dus een screen, en zo vind ik het op zonnige dagen goed te doen. Het is binnen ook nooit veel warmer dan 19 graden, heel soms 20, maar warmer vind ik echt niet nodig.

„Hoewel er financieel weinig binnenkomt, bezuinig ik niet op de boodschappen. Vanwege mijn vak ben ik heel bewust bezig met voeding. Ik eet bijvoorbeeld geen vlees, behalve als mijn vrienden Surinaamse kip maken: dat vind ik te lekker. Af en toe eet ik vis, maar verder is het vooral plantaardig, met veel noten en zaden. Natuurlijk ga ik wel eens naar een fastfoodrestaurant: dan moet ik toch even weten hoe het met de milkshake is gesteld. Maar dat is een keer per jaar.”

Netto-inkomen: tussen de 1.680 en 2.600 euro Uitgaven: woonlasten (720 euro); mobiel/internet/tv (50 euro); verzekeringen (190 euro); kosten auto (300 euro); boodschappen inclusief voedingssupplementen (300 euro); goede doelen (25 euro); massages (40 euro) Sparen: 250 euro als het kan Laatste grote aankoop: zonnescherm (350 euro)

