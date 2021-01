De reddende engel

Zonder de Zwitserse berggids Pierre Dorsaz was deze reeks er niet geweest. Op 20 mei 1800 trok Napoleon Bonaparte met een leger de Grote Sint-Bernhardpas over, richting Italië. Hij reed op een ezel, die over het spekgladde besneeuwde pad glibberde. Naast dit pad gaapte een kloof van honderden meters diep. Opeens sloeg het noodlot toe: het beest verloor zijn grip en gleed onverbiddelijk richting de afgrond.

Pierre Dorsaz, die de ezel leidde, greep onmiddellijk in. Met gevaar voor eigen leven sprong hij tussen het dier en de afgrond. Met al zijn kracht duwde hij tegen de flanken van de ezel, totdat Napoleon en zijn wankele viervoeter tot stilstand waren gekomen. Dorsaz redde Bonaparte hiermee op een moment dat hij nog niet meer was dan een flink hoofdstuk in het boek over de Franse Revolutie.

Die ochtend was nog wel vol onmin begonnen. Napoleon had in de herberg in Bourg-Saint-Pierre waar hij verbleef om een stevige berggids en dito ezel gevraagd. Dorsaz had zo’n ezel, maar was niet van plan die af te staan aan de Franse veroveraar.

Hij verstopte het dier in een Käsespeicher, een soort schuurtje waar kaas lag te rijpen. De list mislukte echter en de 22-jarige Zwitser werd gedwongen de 30-jarige Corsicaan de pas over te voeren.

Het duo trok zwijgend op, totdat Dorsaz Bonaparte het leven redde. Die knoopte daarna een praatje met hem aan en hoorde hem en detail uit over de passen en dalen in de omgeving. We weten dit omdat Dorsaz zijn avonturen graag mocht navertellen en zijn kleinzoon ze een halve eeuw later deelde met een historicus.

Ook Bonapartes secretaris Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne berichtte over de tocht. Hij schreef dat zijn baas alles wilde weten over de manier waarop de lokale bevolking in haar onderhoud voorzag en hoe ze zich verplaatsten over dit moeilijke terrein. Dorsaz vertelde zijn Franse gast dat hij en zijn streekgenoten zo goed bekend waren met de plaatselijke elementen dat ze van tevoren aanvoelden wanneer het ging stormen en dat ze zich daarin bijna nooit vergisten.

In zijn eigen memoires schreef Napoleon nogal minzaam over Dorsaz dat hij „een grote, sterke jongeman van 22 was”, die zich „met het vertrouwen en de eenvoud van een bergbewoner” met hem onderhouden had en hem „al zijn kleine zorgen en toekomstdromen had toevertrouwd”.

Eenmaal veilig over de bergpas vroeg Bonaparte aan zijn gids hoeveel geld hij nodig had om die dromen te vervullen. Dorsaz dacht dat wel moest lukken met 1.200 francs. Hij kreeg er ter plekke acht, maar twee jaar later kwam een koerier langs die hem het volledige bedrag overhandigde.

Dorsaz kocht er een groot stuk land van en liet er een huis op bouwen. Napoleonkenner Thomas Schuler ontdekte onlangs dat Dorsaz’ nazaten daar ruim twee eeuwen gewoond hebben, totdat ze het pand in 2018 van de hand deden.