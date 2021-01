De meeste journalisten deugen

Er is veel dat ik kan verdragen op sociale media. Heel veel, getuige alleen al het feit dat ik er na ruim een decennium nog steeds gretig gebruik van maak. Maar als er íets is waardoor ik soms met mijn vinger boven de delete-knop van mijn accounts kom te hangen dan is het wel het idee – vooral op Twitter – dat tegenovergestelde standpunten elkaar noodzakelijk uitsluiten.

‘Ik houd van appels’, kon je in de begintijd van dit platform nog zeggen. ‘Oh, ik juist van peren’, zei een ander daar vervolgens op terug. En je ging beiden verder met je dag.

Een veel gedeelde tweet uit 2018 laat treffend zien wat er veranderd is: ‘Ik houd van appels.’ Dus jij zult wel tegen peren zijn. ‘Nee, ik houd gewoon van appels.’ Oh, dus je haat peren? ‘Dat heb ik nooit gezegd!’ Fucking perenhater!

Een dergelijke discussie laaide afgelopen weekend ook op onder Nederlandse journalisten, met als aansluiting de Toeslagenaffaire. Het hele systeem heeft gefaald, luidt daarover intussen de consensus.

In het boek dat journalist Jesse Frederik van online platform De Correspondent hierover schreef (verschijnt 9 februari) betrekt hij ook de Nederlandse journalistiek in zijn systeemanalyse. Want was hun berichtgeving, bijvoorbeeld over de Bulgarenfraude in 2013, niet waarom de Kamer om te beginnen op een strenger fraudebeleid aandrong?

Deze beschuldiging leidde tot een barrage aan verontwaardiging vanuit het kamp van de onderzoeksjournalisten die bij de toeslagenaffaire een agenderende rol speelden. Journalist Pieter Klein (RTL) publiceerde een factcheck van 25 kantjes, zijn collega Siebe Sietsma (Nieuwsuur, oud-RTL) noemde zijn wederhoorproces ver onder de maat.

Twee opvattingen over de journalistiek lijken hier lijnrecht tegenover elkaar te staan. De school die tegels wil lichten en bewindslieden desnoods over die tegels laat struikelen. En de school waar De Correspondent exponent van is: systemen blootleggen en bevragen.

Nu was ik in een vorige functie zelf nauw betrokken bij De Correspondent. Het zij daarom verre van mij om naar het laatste woord in deze discussie te streven. Wat ik wél kwijt wil is een verzuchting: zou er niet ruimte voor beide beroepsopvattingen moeten zijn? Voor liefhebbers van appels, zowel als peren? Want kun je niet gewoon stellen dat de Nederlandse journalistiek in de grootste affaire sinds, pakweg, Srebrenica, op alle niveaus gewoon uitstekend gefunctioneerd heeft?

Op microniveau – facts on the ground, verzameld aan talloze keukentafels, tot op het platteland van Bulgarije aan toe –, mesoniveau – grondig spitwerk in tal van overheidsdocumenten –, en macroniveau – het aan de orde stellen van systeemvragen over hoe wantrouwen in het Nederlandse overheidsapparaat kon kruipen.

En ja, ook op metaniveau. Want de indringende vragen die Frederik opwerpt kunnen niet zomaar terzijde worden geschoven door de vragen die zijn werkwijze oproept.

Zou het niet zo kunnen zijn, kortom, dat de meeste journalisten deugen? Dat de onvolkomenheden van de ene methode worden opgevangen door de andere?

Ik houd in elk geval van appels én peren.

Karel Smouter is sinds 1 januari chef Media. In deze column zoekt hij wekelijks naar mediawijsheid.