OMT: als het zo doorgaat zorgt Britse variant voor hogere druk op de zorg

OMT: als het zo doorgaat zorgt de Britse variant voor hogere druk op de zorg

Het Outbreak Management Team (OMT) maakt zich grote zorgen over de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten van het coronavirus. In de loop van februari zullen de meeste nieuwe coronabesmettingen met de Britse variant zijn, verwachten de deskundigen. Nu is dat ongeveer 10 procent. Omdat die variant besmettelijker is dan de huidige meest gangbare variant, zal in maart het aantal infecties, opnames en IC-patiënten naar verwachting weer toenemen. Dat staat in een advies dat zondag is gepubliceerd. Heropening van de basisscholen en kinderopvang op 25 januari acht het OMT onverstandig.

In het advies wordt gesproken van vier coronamutaties. Twee daarvan zijn nog relatief nieuw en onbekend, varianten uit Japan en Brazilië. Twee andere varianten lijken momenteel problematischer: de Zuid-Afrikaanse en Britse variant. Vooral die laatste baart het OMT zorgen, schrijft Jaap van Dissel van het RIVM in zijn advies. De Zuid-Afrikaanse variant is tot nu toe maar één keer vastgesteld in Nederland, de Britse variant vaker.

De Britse variant maakt patiënten niet zieker, maar is wel besmettelijker. Voor de ‘oude’ coronavariant ligt het reproductiegetal, ook wel aangeduid als R, volgens het RIVM momenteel nét onder 1. Dat betekent dat coronapatiënten die met deze versie zijn besmet gemiddeld minder dan één ander aansteken, waardoor het aantal zieken dus afneemt. Het reproductiegetal van de variant bleek in Brits onderzoek zo’n 30 procent hoger te liggen, en leidde daarmee weer tot een toename in het aantal geïnfecteerden. Dat zou in Nederland ook het geval kunnen zijn, als we ons niet genoeg aan de maatregelen houden. Nederland staat er al met al volgens het OMT „kwetsbaar” voor en stevent momenteel af op een toename van het aantal patiënten in april.

Het OMT bracht wat eerder dan gepland een advies uit omdat gekeken moest worden in hoeverre de scholen veilig heropend kunnen worden. Het zou niet verstandig zijn om de basisscholen en kinderopvang op 25 januari vervroegd te heropenen, vinden de experts. De scholen die nu open zijn, zouden wel nog open kunnen blijven. Verder acht het OMT extra maatregelen tegen de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten aan te bevelen. Welke precies, licht het OMT later nog toe. Bekend is dat een avondklok volgens de deskundigen zou kunnen helpen. Over de invoering daarvan wordt later vandaag vergaderd door de burgemeesters in het Veiligheidsberaad.