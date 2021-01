Bij de politie worden de roosters voor de avondklok al gemaakt

De Nationale Politie houdt er ernstig rekening mee dat er vanaf aanstaande donderdag 21 januari sprake zal zijn van „een verscherping van de coronamaatregelen”. Agenten van de Nationale Politie hebben de afgelopen dagen intern bericht gekregen dat „voorbereidingen worden getroffen tot een avondklok mogelijk ingaande vanaf aankomende donderdag 21 januari”.

Agenten in Den Haag worden gevraagd er rekening mee te houden dat ze vanaf donderdag een ander soort diensten moeten gaan draaien. Niet van 13.30 tot 23.00 uur maar van 15.30 tot een uur ’s nachts. Latere avonddiensten is de voornaamste consequentie van de avondklok voor de agenten. Een van de belangrijkste gevolgen voor de zestigduizend werknemers van de Nationale Politie zal zijn dat het werk van de wijkagent, dat volgens de politie toch al onder druk staat, verder in de knel komt. „Er zal minder tijd en ruimte zijn voor het houden van een vinger aan de pols bij jongeren in de wijk. Om ze op het goede spoor te houden”, zegt woordvoerster van de korpsleiding Mireille Beentjes.

Kleinere zaken zullen blijven liggen

In Driebergen bereidt een Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (NSGBO) van de politie onder leiding van commandant Willem Woelders zich voor op een situatie waarin mensen zich in principe vanaf 20.00 uur tot vier uur ’s nachts niet meer op straat mogen vertonen. Het NSGBO zal tijdens opstootjes besluiten waar extra agenten naar toe moeten. Roosters en werkinstructies worden bij de politie aangepast. Het instellen van een avondklok stelt de politie voor het maken van keuzes, voor het opnieuw verdelen van de schaarse mensen en middelen.

„De grote rechercheonderzoeken van de politie blijven gewoon doorlopen, maar kleinere zaken zullen waarschijnlijk blijven liggen. Zaken als het controleren van wapenvergunningen bijvoorbeeld zullen mogelijk in deze crisissituatie geen doorgang vinden”, zegt de politiewoordvoerder. Hoe de criminaliteit zich zal ontwikkelen als in principe niemand in het donker naar buiten mag, is ook moeilijk te voorspellen. „Misschien komen er wel meer verkeersongelukken omdat iedereen zich naar huis spoedt om op tijd thuis te zijn”.

‘We blijven de verbinding zoeken’

Een wijkagent uit Den Haag zegt niet te verwachten dat het werk heel anders wordt. „Het is echt niet zo dat we straks mensen op straat bijeen gaan drijven om snel naar ons bonnenboekje te kunnen grijpen. We blijven de verbinding zoeken en we zullen blijven praten met gasten die zonder reden de regels van de avondklok negeren”. Ook een wijkagent uit Rotterdam zegt dat de politie „niet met de botte bijl” gaat handhaven. „Iemand die vijf hoog achter woont en ’s avonds een luchtje wil scheppen, moet je niet meteen gaan bekeuren. Maar als jongeren ons tarten, moet je ook niet bang zijn de ME erop af te sturen”.

Bij de politie is nog niet duidelijk welke uitzonderingsbepalingen gaan gelden. Wie mag toch ’s nachts de straat op en hoe toon je dit aan? „Hoe moet een mantelzorger uitleggen dat hij ’s nachts op pad is om iemand in bed te kunnen leggen”, zegt de politiewoordvoerder. „Krijg ik straks een agressieve collega achter me aan als ik midden in de nacht naar huis fiets”, vraagt de wijkagent zich af. „En wat doe je met je hond als je het dier liever niet in je woonkamer wilt laten plassen”, zegt Jan Struijs, de voorzitter van de grootste politievakbond NPB.

In een discussiestuk van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) uit december voor het ministerieel overleg op het Catshuis wordt een opsomming gegeven van de ‘geldige redenen’ om je tijdens een avondklok toch op straat te kunnen begeven. Werk, medische hulp aan mens of dier, hulpverlening aan hulpbehoevende persoon, aangelijnd uitlaten van een huisdier, heen of terugreis naar het buitenland of een calamiteit, gelden als mogelijke uitzonderingsbepalingen. De NCTV stelt voor dat er een werkgeversverklaring of officieel formulier komt „waarmee betrokkene aan kan tonen dat hij/zij een geldende reden heeft om zich op straat te bevinden”.

„In de praktijk zal dit betekenen dat politieagenten burgers veel op blauwe ogen moeten gaan geloven. Een avondklok is nu eenmaal moeilijk te monitoren in een 24-uurs economie”, zegt Struijs. De vakbondsvoorzitter zegt zich „zorgen te maken over het welzijn van de toch al overbelaste politieagenten”. De politie moet straks regels gaan handhaven die „op relatief veel weerstand onder de bevolking’’ kunnen rekenen. De demonstratie op het Museumplein door tegenstanders van het coronabeleid van afgelopen zondag heeft dit nog eens aangetoond”, volgens Struijs. Het leidt voor de politieagenten tot „riskante fysieke contacten”. Toch heeft Struijs begrip voor een eventuele avondklok. „De gezondheidscrisis moet bestreden worden. Het is niet anders”.

Welke boetes overtreders van een avondklok krijgen opgelegd, is nog onduidelijk. „Boetebedragen moeten worden vastgesteld door OM”, zegt de NCTV. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zei vandaag nog niet te weten hoe hoog zo’n boete zal zijn.