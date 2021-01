Biden brengt de VS terug op het wereldtoneel

Na de America First-revolutie van Donald Trump is het nu tijd voor de contrarevolutie van Joe Biden. Zijn boodschap aan de wereld is: de VS zijn er weer. Maar Biden is niet de nieuwe Obama, de wereld van 2021 is niet de wereld van 2009. Biden zal aan de beoogde comeback een eigen invulling geven: geen grote militaire avonturen ver van huis, terughoudendheid met vrijhandelsakkoorden.

Bovenaan Bidens buitenland-agenda staat herstel. Donald Trump verspeelde veel goodwill onder de traditionele bondgenoten van de VS. In internationale organisaties liet hij ruimte openvallen die gretig door China werd opgevuld. En hij gaf autocratische regimes een steun in de rug door autoritaire leiders met ontzag te bejegenen én door zichzelf steeds meer als autoritaire leider te gedragen.

Biden wil de democratische bondgenoten weer aan de borst drukken, een constructieve rol spelen in internationale organisaties en de confrontatie aangaan met autoritaire regimes. Biden zal woensdag de VS onmiddellijk terugbrengen onder het klimaatakkoord van Parijs. Ook wordt verwacht dat de VS snel weer zullen toetreden tot de Wereldgezondheidsorganisatie. De benoeming van ervaren en activistische diplomaten bij de VN en aan het hoofd van ontwikkelingsorganisatie USAID duiden op meer aandacht voor ontwikkelingslanden.

„Het uitgangspunt voor Biden is dat we Amerikaanse betrokkenheid en Amerikaans leiderschap moeten laten zien”, zei Anthony Blinken, de beoogd minister van Buitenlandse Zaken, eind vorig jaar. „We zullen daadwerkelijk elke dag komen opdagen om met diplomatie het voortouw te nemen.”

Lees ook: Bidenomics : business met gebonden handen

Maar Biden zal niet terugkeren naar het buitenlandbeleid van Obama, ook al benoemde hij veel mensen uit dat tijdperk op diplomatieke posten. Hij zal zich ook niet snel laten verleiden tot grootscheepse buitenlandse avonturen. Amerikaanse inmenging in Irak en Afghanistan staat niet te boek als een daverend succes en bij de Amerikaanse bevolking zijn buitenlandse avonturen niet bijster populair. Bovendien heeft hij aan pandemie en economie de handen vol.

Daarnaast hebben ook de Democraten ingezien dat ze een buitenlands beleid moeten voeren waarvan de middenklasse zichtbaar profijt heeft. Ook onder Democraten is in de tussenliggende jaren de scepsis over vrijhandelsakkoorden gegroeid. „Ik zal geen enkel nieuwe handelsakkoord sluiten met wie dan ook voordat we hier thuis geïnvesteerd hebben in onze werknemers en in onderwijs”, zei Biden vorige maand in een vraaggesprek met The New York Times.

Jake Sullivan, beoogd Nationaal veiligheidsadviseur, schreef afgelopen najaar nog mee aan een rapport dat de Amerikaanse middenklasse centraal stelt in het buitenlands beleid. De VS moeten niet primair andere naties opbouwen, maar publieke middelen gebruiken om het concurrentievermogen van de VS te vergroten en te streven naar een gelijkwaardige economische groei, aldus de werkgroep van denktank Carnegie.

Het zal nog niet zo eenvoudig zijn de wereld ervan te overtuigen dat VS weer terug zijn. Vriend noch vijand zullen Trumps termijn snel vergeten: opeens bleek het Amerikaans beleid niet meer voorspelbaar. Afspraken die met één regering waren gemaakt, werden niet meer gehonoreerd door de volgende.

De bestorming van het Capitool toonde bovendien aan hoeveel averij de Amerikaanse democratie de afgelopen jaren heeft opgelopen. In het achterhoofd zullen Amerika’s gesprekspartners er voorlopig rekening mee houden dat Biden wel eens een intermezzo in het Trumpisme zou kunnen zijn.

Daar staat tegenover dat Biden een pragmatische internationalist is met veel kennis van het buitenland en een groot persoonlijk internationaal netwerk. Veel presidenten worden pas in de loop van hun ambtstermijn wereldburger, Joe Biden is dat al voordat hij begint.

China Concurrentie zonder catastrofes China is met afstand de belangrijkste concurrent van de VS – in economisch, machtspolitiek en ideologisch opzicht. En hoewel de Chinese krijgsmacht niet kan tippen aan de Amerikaanse, wordt China in de eigen regio ook militair snel sterker. China investeert onder andere in middellangeafstandsrakketten die Aziatische wateren kunnen bestrijken waar ook de Amerikaanse marine patrouilleert. Liefst zou Biden China aanpakken met wisselende coalities van Europese en Aziatische bondgenoten. „Ik wil al in de eerste weken proberen alle neuzen dezelfde kant op te krijgen”, zei hij vorige maand. Zijn belangrijkste adviseur voor China wordt hoogstwaarschijnlijk Kurt Campbell, een ervaren diplomaat die er sinds het midden van de jaren negentig op wijst dat de opkomst van China alleen met allianties in toom gehouden kan worden. In Bidens Nationale Veiligheidsraad wordt de ‘Indo-Pacific-club’ onder leiding van Campbell qua mankracht mogelijk drie keer zo groot als de huidige Europa-desk. Campbell ziet China, net zoals de regering-Trump, als een „strategische concurrent”: China zal geen democratisch of liberaler land worden. De VS moeten zich dus instellen op coëxistentie met de communistische grootmacht en tegelijk opkomen voor Amerikaanse belangen. „Concurrentie zonder catastrofe”, noemde hij dat eens. De vorming van een (anti)-China coalitie is overigens minder eenvoudig dan het klinkt. Die bondgenoten hebben eigen commerciële belangen, eigen ambities en zijn de afgelopen jaren noodgedwongen een eigen weg gegaan. Beste voorbeeld is het principe-akkoord dat de EU en China eind december sloten – ná de verkiezing van Biden. China probeerde de coalitievorming voor te zijn door in elk geval langlopende handelsbesprekingen nog snel af te ronden. Biden is overigens niet van plan om het handelsakkoord dat Trump met China sloot meteen in de eerste weken al open te breken. Hongkong, waar China systematisch de democratie om zeep helpt, biedt Biden de gelegenheid om te laten zien in hoeverre hij internationaal wil opkomen voor democratie. Ook Taiwan, dat China ziet als een afvallige provincie die weer deel van China moet gaan uitmaken, zou snel een hoofdpijndossier kunnen worden. China investeert in militaire middelen om het de facto onafhankelijke Taiwan desnoods met de dreiging van geweld zijn wil op te leggen. Onder Trump voerden de Verenigde Staten wapenleveranties aan Taiwan op. Hoe ver wil Biden gaan als Beijng inderdaad begint te tornen aan de positie van Taiwan? Rusland Einde aan de lankmoedigheid Rusland is een tegenspeler van een geheel andere orde, meer hindermacht dan wereldmacht. Moskou stelt zich al een aantal jaren assertiever op. Denk Oekraïne, de Krim, Syrië. Rusland deed onlangs nog van zich spreken met een spectaculaire inbraak in computersystemen van de Amerikaanse federale overheid. Verwacht wordt dat Biden harder zal optreden tegen Vladimir Poetin dan Trump, wiens curieuze lankmoedigheid jegens Rusland een van de grotere raadsels was van de afgelopen vier jaar. De arrestatie van oppositiepoliticus Aleksej Navalny aan de vooravond van de inauguratie dwingt Biden meteen tot stellingname. Maar Biden moet ook onmiddellijk met Rusland in gesprek over wapenakkoorden. Het laatste resterende wapenakkoord tussen de twee Koude-Oorlog-machten is NewSTART dat een grens stelt aan het aantal strategische nucleaire wapens dat beide landen mogen opstellen. Het verdrag moet begin februari verlengd worden, anders komt het te vervallen. De regering-Trump heeft tot eind vorig jaar onderhandeld met Moskou, maar tot een akkoord kwam het niet. Verwacht wordt dat Biden zal koersen op een snelle, kortstondige verlenging om vervolgens in te zetten op nieuwe, bredere afspraken. De afgelopen jaren is het ene na het andere ontwapeningsakkoord gesneuveld, terwijl de behoefte aan wapenoverleg alleen maar toeneemt, gezien de komst van nieuwe (hypersonische) wapensystemen, militaire ambities in de ruimte en de militaire opkomst van China. Iran Terug naar een nucleair verdrag Biden wil in principe weer aansluiten bij het Iran-akkoord, een multilateraal verdrag uit 2015 dat Irans nucleaire activiteiten tot een minimum beperkte in ruil voor verlichting van economische sancties. Trump verweet zijn voorganger Barack Obama dat hij de slechtste deal ooit had gesloten, trok de VS terug uit het akkoord en voerde met sancties de druk op Iran op. De EU, China en Rusland hielden de afspraken overeind, maar Teheran achtte zich er op den duur niet meer aan gebonden. Biden zou zich in eerste instantie willen beperken tot de nucleaire afspraken en pas later het Iraanse raketprogramma en Iraanse inmenging in conflicthaarden in het Midden-Oosten aan de orde willen stellen. De beste manier om stabiliteit te brengen in de regio is de nucleaire ambities van Iran weer onder controle te brengen, zei hij vorige maand. Als Iran een kernwapen zou ontwikkelen, dan willen Soedi-Arabië, Turkije en Egypte er ook een, waarschuwde hij. Teheran staat open voor overleg en verhoogde aan de vooravond van de inauguratie weer eens de nucleaire activiteiten. Europese landen waarschuwden afgelopen weekend nog dat Iran geen civiele toepassing heeft voor uranium en het tot 2030, volgens het omstreden akkoord, niet mag produceren. Biden was positief over de toenadering tussen Israël enerzijds en de Emiraten en Bahrein anderzijds, die onder Trump tot stand kwam. Vermoedelijk zal hij de stappen die Trump heeft gezet in de relatie met Israël, zoals het verplaatsen van de ambassade, niet terugdraaien. Europa Niet elke dag Valentijnsdag Reken de komende maanden op een overdaad aan lieve woordjes over de transatlantische relatie, als Europa na vier jaar ellende met Trump de internationalist Biden in de armen sluit. In de EU zijn de verwachtingen hooggespannen. Brussel publiceerde alvast een uiterst ambitieuze lijst onderwerpen waarop met Biden samengewerkt kan worden. Bovenaan de lijst staat het klimaatakkoord, maar men hoopt ook op samenwerking in de aanpak van Covid-19, de biodiversiteit, nieuwe technologie als AI en 5G en een reeks geopolitieke vraagstukken, variërend van China tot het Afrikaanse continent. Maar al staat Biden bekend als vriend van Europa, er zal genoeg wrijvingswarmte ontstaan. De EU heeft van de periode-Trump geleerd dat het de ambitie moet hebben om zelfstandiger te opereren in de wereld. Dat het beter moet opkomen voor het eigen belang. De onderhandelingen met China werden na zeven jaar gewoon afgerond, ook al vond het team-Biden dat geen goed idee. En deze dinsdag, één dag voor de inauguratie in Washington, publiceert de Europese Commissie een rapport waarin wordt onderzocht hoe Europa de afhankelijkheid van de dollar kan verlagen en op termijn minder kwetsbaar kan worden voor Amerikaanse sancties. En handel blijft conflictstof. Parijs heeft afgelopen weekend nog opgeroepen tot een moratorium in het al lang slepende dispuut over staatssteun voor Boeing en Airbus dat heeft geleid tot Amerikaanse sancties tegen Franse wijn. De Europese NAVO-lidstaten kunnen er bovendien op rekenen dat ook Joe Biden – in navolging van Barack Obama en Donald Trump – stevige investeringen in de krijgsmachten zal eisen. De EU kan niet wachten totdat de rode loper voor Biden uitgerold kan worden, maar het zal de komende jaren niet elke dag Valentijnsdag zijn.