De avondklok is een reële optie voor kabinet

De lockdown verzwaren met een avondklok terwijl de besmettingen blijven dalen. Het voelt tegenstrijdig, maar is precies wat het Outbreak Management Team (OMT) het demissionaire kabinet adviseert, daarbij gesteund door de zwaar belaste ziekenhuizen. De reden: de oprukkende Britse variant van het coronavirus. De zorgen daarover bij de medische experts zijn zo groot dat het OMT in zijn laatste advies van zondag aanraadt „nu maatregelen te nemen om zo snel mogelijk zo laag mogelijk te komen” met het aantal besmettingen.

Het net afgetreden kabinet-Rutte III leek dat advies maandag te willen volgen. Demissionair premier Rutte (VVD) waarschuwde vorige week al dat aanscherpingen mogelijk nodig zijn. Na nieuw kabinetsoverleg maandag zei ook demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) dat er voor hem „geen taboes” zijn.

Kabinet in lastig parket

Het kabinet zit in een lastig parket. In de Tweede Kamer is van links tot rechts twijfel of een avondklok op dit moment proportioneel is. Binnen de coalitie is met name D66 kritisch: de partij betwijfelt of het wel effectief is.

De coronacijfers maken harder ingrijpen intussen niet makkelijk. Het aantal positieve tests daalde maandag verder naar ruim 4.800, het laagste aantal sinds begin december. Toch kan dat bedrieglijk zijn: het reproductiegetal R is nog maar net onder de 1 (0,98) en de R van de Engelse variant, die besmettelijker is, ligt een stuk hoger. Volgens een „grove inschatting” van het OMT wordt nu zo’n 10 procent van de besmettingen in Nederland veroorzaakt door de Britse mutant.

Bij ongewijzigd beleid loopt dat percentage „in de loop van februari” op tot boven de 50 procent. De huidige lockdown doet onvoldoende tegen de gevaarlijke virusvariant, met mogelijk een gigantische druk op de zorg tot gevolg. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, pleitte daarom maandag ook voor het snel invoeren van een avondklok. Hij rekende voor dat zonder extra maatregelen „in het somberste scenario” eind maart 1.700 mensen op de IC liggen, een hogere piek dan die van maart vorig jaar.

Op het Catshuis werd zondag door het kabinet al gesproken over de mogelijkheid van een avondklok. Het ‘spoedadvies’ over de effectiviteit van de maatregel, waar het kabinet het OMT vorige week om vroeg, was maandag nog altijd niet af.

Beraad met burgemeesters

Zo werd het Veiligheidsberaad met de burgemeesters, die twijfels hebben over de handhaving, verplaatst naar dinsdagavond. Politiekorpsen bereiden zich qua roosters intussen wel al voor op een avondklok, per donderdag aanstaande, blijkt uit een intern bericht waar NRC maandag uit citeerde.

Het OMT-advies is voor het kabinet van belang om critici te overtuigen. Zowel D66 als de oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA hebben steun voor een avondklok niet uitgesloten. De linkse partijen hebben het kabinet laten weten bij de coronabestrijding geen blokkades te willen opwerpen door onderwerpen ‘controversieel’ te verklaren. Kritisch blijven ze wel: laat het kabinet eerst maar met een overtuigende onderbouwing komen waarom de avondklok echt nodig is, valt te horen. Mocht het kabinet daarin slagen, dan is de verwachting dat de avondklok op z’n vroegst woensdag wordt aangekondigd.

Echte – even zware – alternatieven voor een avondklok zijn bijvoorbeeld een totaalverbod op bezoek thuis, zeggen bronnen.

Sociaal gezien minstens zo ingrijpend, maar qua uitvoering eenvoudiger omdat achter de voordeur toch niet gehandhaafd wordt. Geen bezoek thuis ontvangen zou net als het huidige maximum van twee bezoekers gaan gelden als een ‘dringend advies’.

Een verbod op visite Lastig te handhaven Een frisse neus halen, een rondje wandelen of hardlopen: het mag allemaal niet met een avondklok. Terwijl die maatregel er vooral op gericht is het aantal bezoeken aan familie en vrienden terug te dringen. Want juist de bezoeken, zo stelde Jaap van Dissel van het RIVM vorige week in de Tweede Kamer, zijn momenteel de belangrijkste vorm van verspreiding in Nederland. Een logisch alternatief zou zijn om een visiteverbod in te voeren. Alle onschuldige bewegingen, zoals het blokje om, mogen dan nog wel, terwijl de besmettingsbron – bezoek aan familie en vrienden – niet meer is toegestaan. Ten opzichte van de avondklok is er één groot nadeel. De avondklok is al lastig te handhaven – er is geen capaciteit, en mogelijke uitzonderingsgronden maken het lastig te onderscheiden wie wel en wie niet op straat mogen zijn. Maar bij een visiteverbod wordt dat nog moeilijker: hoe onderscheid je een wandelaar van iemand die op weg is naar een feestje? Achter de voordeur handhaven ligt bovendien zeker zo gevoelig als de avondklok; het werd uiteindelijk uit de coronawet geschrapt. Een visiteverbod wordt in feite een aanpassing van het maximaal aantal bezoekers dat je per dag mag ontvangen. Dat zou dan omlaag gaan naar nul, er komt een dringend verzoek om niemand meer te ontvangen. Op dit moment mag je twee mensen per dag op bezoek krijgen. Ook dat wordt niet gehandhaafd, maar een flink deel van de Nederlandse bevolking houdt zich aan die regel, blijkt uit gedragsonderzoek van het RIVM. Rond de feestdagen ontving 80 procent niet meer dan twee gasten per dag, daarvoor lag dat percentage zelfs op 90 procent. Wouter van Loon

Vliegbeperkingen Wie bepaalt of een reis noodzakelijk is? Burgers ’s avonds verplicht thuis houden met een avondklok terwijl er per dag soms nog meer dan tien vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk aankomen op Schiphol? De Tweede Kamer vindt het onlogisch, nu de verdere verspreiding van de Britse variant van het virus het doel is. Een meerderheid van de Kamer stemt deze week naar verwachting in met een motie van GroenLinks en D66 die het kabinet oproept „een beperking op vluchten” in te stellen voor landen waar de Britse variant „dominant” is. Alleen strikt noodzakelijke reizen naar Engeland zijn dan nog toegestaan. Het kabinet heeft „geen principieel bezwaar” tegen vergaande vliegbeperkingen, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) vorige week. Wel ziet hij praktische bezwaren: het zou juridisch erg lastig zijn een ‘noodzakelijkheidsverklaring’ op te stellen. Wie bepaalt of een reis noodzakelijk is? Het kabinet vreest verder economische effecten: veel vluchten vanuit Londen vervoeren ook goederen. Rond de vluchten zijn al allerlei extra voorzorgsmaatregelen genomen, benadrukt het kabinet. Zo moeten reizigers 72 uur van tevoren een negatieve PCR-test kunnen tonen, en vlak voor het boarden ook nog een sneltest doen. Na vijf dagen quarantaine in Nederland moeten reizigers opnieuw een PCR-test doen. De Jonge sprak in de Kamer van „een driedubbelslot op het buitenhouden van het virus”. De vraag is hoeveel verschil extra vliegbeperkingen zouden maken. Uit de meest recente update van het bron- en contactonderzoek door de GGD bleek dat slechts 1,5 procent van de positief geteste mensen in de twee weken daarvoor in het buitenland was geweest. Van die groep kwam 5 procent uit het VK. Pim van den Dool

Naleving quarantaine verbeteren Helft verkouden mensen gaat op pad Hoewel de naleving van de quarantaineregels sinds het ingaan van de harde lockdown verbeterd lijkt, blijkt uit recent gedragsonderzoek van het RIVM dat er nog veel te winnen valt. Zo moeten mensen met klachten thuis blijven (en zich laten testen), maar ging meer dan de helft van de ondervraagden begin januari ondanks verkoudheidsklachten op pad. Ook mensen die positief getest werden, bleven niet allemaal thuis. 28 procent ging tegen het advies in naar buiten – hoofdzakelijk voor een frisse neus, maar een enkeling ook om boodschappen te doen. Waarschuwingen van de GGD of de corona-app, om uit voorzorg tot tien dagen na risicovol contact met iemand die positief testte thuis te blijven, worden in ongeveer de helft van de gevallen opgevolgd. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) probeert vooral om de quarantaine minder belastend te maken, door sneller te testen en ondersteuning te bieden. Sinds 1 december kan op de vijfde dag na een risicovol contact getest worden. Test iemand negatief, dan kan de quarantaine op dat moment beëindigd worden. Voorzitters van de veiligheidregio’s kunnen op basis van de Wet publieke gezondheid quarantaine op laten leggen als iemand weigert thuis te blijven en een risico voor de volksgezondheid vormt. Dat is volgens De Jonge „nogal omslachtig”, daarom wordt er weinig gebruik van gemaakt. Samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt onderzocht of dat eenvoudiger kan via „een bestuursrechtelijke sanctie”. Deze week wordt daarover meer informatie verwacht. De handhaving van een quarantaineplicht moet wel „geloofwaardig” zijn, zei De Jonge vorige week in de Tweede Kamer. Rik Wassens

