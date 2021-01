VK houdt G7 in juni in badplaats Carbis Bay

De wereldleiders van de G7, het overleg tussen zeven van de grootste industrielanden, komen in juni samen in het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier Boris Johnson wil de leiders van 11 tot 13 juni ontvangen in de badplaats Carbis Bay in Cornwall, in het uiterste zuidwesten van Engeland. Dat heeft de Britse regering zaterdagavond laten weten.

De driedaagse top zal vooral in het teken staan van de wederopbouw na de coronapandemie en klimaatverandering. Het VK, dat op dit moment worstelt met een nieuwe coronavariant, hoge besmettingscijfers en overvolle ziekenhuizen, hoopt het virus tegen de tijd dat de top plaatsvindt onder controle te hebben. Het land is volop bezig met grootschalige vaccinatiecampagnes. Vorig jaar kon de G7 in de VS niet doorgaan vanwege corona. Het G20-overleg in Saoedi-Arabië vond online plaats.

Hoewel de aanstaande G7-top vooral in het teken van de pandemie zal staan, zal ook Brexit een rol spelen. Premier Johnson wil zijn land na het vertrek uit de Europese Unie op de kaart zetten als een nog altijd onmisbare wereldmacht. Volgens Johnson is Cornwall „de perfecte locatie voor zo’n cruciale top”. Hij verwijst naar de tin- en kopermijnen in de regio die van belang waren voor de industriële revolutie. „Deze zomer zal Cornwall opnieuw het middelpunt zijn van grote wereldwijde veranderingen en vooruitgang.”

Het wordt daarnaast de eerste G7-top van Joe Biden, die komende week wordt beëdigd als president van de Verenigde Staten. Het VK hoopt dat de top het eerste ‘Europese’ bezoek van Biden wordt. Ook wordt het de laatste G7 van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die komend najaar aftreedt. Naast de vaste leden Japan, Canada, Frankrijk, Italië en de Europese Unie, zijn in juni ook Australië, India en Zuid-Korea als gasten uitgenodigd.