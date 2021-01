Vernietigend rapport Toeslagen verdient volwaardig debat

Het was afgelopen vrijdag een val van een kabinet geheel in ruttiaanse stijl: geordend en steriel. Geen verwijten, geen emoties; eerder een hamerstuk op de agenda van de ministerraad dan een majeur politiek besluit. Ontslag indienen bij de koning en vervolgens weer zo snel mogelijk over tot de orde van de dag. De premier per fiets op weg naar het paleis moest het gewenste beeld completeren van de toch zo gewoon gebleven leider van het land, slechts gedreven door dienstbaarheid en nederigheid. Zodoende lijkt het voor Mark Rutte – al sinds 2010 onafgebroken bewoner van het Torentje – een schadevrije val te worden. Premier Rutte is dood, leve de aanstaande premier Rutte.

Geheel in strijd met de uiterlijke rust waarin het voortijdige vertrek werd afgehandeld is de oorzaak. Normaal gesproken geeft een kabinet er de brui aan als het niet langer over voldoende vertrouwen beschikt in het parlement. Maar de vertrouwensbreuk op basis waarvan Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden is aanzienlijk groter. Het half december gepresenteerde rapport Ongekend Onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag concludeerde dat jarenlang de „grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden”. Regering, parlement, ambtenarij en rechtspraak: alle hadden gefaald. Kortom, hier is een vertrouwensbreuk met het hart van de democratische samenleving aan de orde.

Dat het kabinet hier de uiterste consequentie aan verbindt en ontslag aanbiedt is volstrekt logisch, maar waarom dan niet de koninklijke weg gevolgd? Waarom niet eerst in het parlement verantwoording afgelegd om daarna – de Tweede Kamer ‘gehoord hebbende’ – af te treden? Het lijkt wellicht staatsrechtelijke scherpslijperij zonder enige materiële betekenis, maar dat is het niet. Juist als een vernietigend rapport een over de hele linie niet functionerend openbaar bestuur signaleert, dient de politieke verantwoording op een ordentelijke manier, met een volwaardig kabinet te verlopen.

Nu gaat de Tweede Kamer deze week een debat in omgekeerde volgorde voeren. Het parlementaire oordeel over de bevindingen in het rapport van de commissie moet nog worden geveld, maar het kabinet heeft zonder af te wachten de politieke conclusie al wel getrokken. Op het punt van politieke aansprakelijkheid is het dus in hoge mate een ‘mosterd-na-de-maaltijd’-debat. Een rapport over een slonzige overheid krijgt hierdoor ook een slonzige politieke afhandeling. Het is een manier die uitstekend past in de Nederlandse traditie. Kabinetten of individuele ministers die in het parlement aftreden na eerst verantwoording te hebben afgelegd zijn eerder uitzondering dan regel.

Het besluit van het kabinet een oordeel van de Tweede Kamer niet af te wachten, klemt des te meer omdat er weliswaar een rapport van een parlementaire commissie ligt, maar de Kamer als geheel zich er formeel nog niet over heeft uitgesproken. En dat terwijl er de nodige kritische vragen te stellen over de werkwijze van de commissie. Oud-vicepresident van de Raad van State Herman Tjeenk Willink wees hier al eerder op (Kamer moet beginnen zelf in de spiegel te kijken, 14/1) Waarom is bijvoorbeeld de actieve rol van de Tweede Kamer bij het tot stand brengen van het desastreuze toeslagenstelsel zo onderbelicht gebleven? Zeker, er zijn de nodige slachtoffers gemaakt en er was sprake van onbehoorlijk bestuur. Maar dat weerhoudt de Kamer er niet van ook kritisch te zijn over de eigen rapporteurs.

Na de politieke rituele reiniging van afgelopen vrijdag is de mogelijkheid hiervoor verlopen. Bovendien heeft het nu demissionaire kabinet in een 26 pagina’s tellende brief lessen getrokken uit de naar eigen zeggen „zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse overheid”. Een indrukwekkende lijst met verbeterpunten – de consultants kunnen zich weer warmdraaien om de ‘cultuuromslag’ te begeleiden – maar waardoor tevens de schuldvraag steeds meer achter de horizon verdwijnt.

In elk geval heeft premier Rutte op een belangrijk onderdeel het licht gezien. De man die zich tien jaar lang wist te handhaven door vooral dingen niet te zeggen omdat ‘het proces’ nu eenmaal niet kon worden verstoord, neemt zoals hij het zelf noemt een „radicale stap” en kiest voor maximale openbaarheid. Het doet enigszins denken aan koning Willem II die in 1848 onder druk van de aanzwellende revolutionaire beweging in Europa in één nacht van „zeer conservatief zeer liberaal” werd.

Rutte wil af van de regel dat ambtelijke stukken bestemd voor „intern beraad” niet geopenbaard hoeven te worden. Dat belooft nog wat. Als dit al eerder beleid was geweest zou bijvoorbeeld de discussie over de voors- en tegens van het afschaffen van de dividendbelasting minder verkrampt zijn gevoerd. Of, actueler nog: welke afwegingen liggen er ten grondslag aan de coronamaatregelen?

Als blijk van goede wil zal Rutte op korte termijn de besluitenlijst van de wekelijkse ministerraad direct na afloop van de vergadering openbaar maken. Toe maar! Voor dat doel werd ooit, in 1970, door toenmalige premier Piet de Jong de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad in het leven geroepen. Nu de premier toch bezig is kan hij misschien ook vooraf de agenda van de wekelijkse ministerraad publiceren, want deze valt ook nog altijd onder de categorie staatsgeheim.

Ten slotte is er de kabinetsformatie, het duistere gebeuren dat nadat de kiezer heeft gesproken, het beleid voor vier jaar vastlegt. Niets van wat er in de aanloop naar het regeerakkoord is besproken of aan ambtelijke stukken geproduceerd hoeft achteraf openbaar te worden gemaakt. Te hopen valt dat met de nieuwe openbaarheidsdoctrine van Rutte allemaal voorbij zal zijn. Te vrezen valt dat het ijdele hoop is.