Van Engeland tot Bulgarije, zo staat het vaccineren ervoor in Europa

Het Verenigd Koninkrijk loopt binnen Europa nog altijd aan kop wat betreft de vaccinatiegraad: één op de zeventien inwoners is daar nu ingeënt met een coronavaccin. De eerste prik werd op 8 december gezet, bijna drie weken eerder dan in de meeste andere Europese landen. Nederland startte bijna een maand later, op 6 januari.

Tot nu toe kregen in totaal zo’n 75.000 mensen in Nederland het Pfizer/BioNTech-vaccin toegediend. Onder hen alle medewerkers in de acute zorg (de intensive cares, spoedeisende hulp, Covid-19-afdelingen en -ambulances). Dat gaat om 40.000 mensen in totaal, meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Een woordvoerder van de GGD’en, die zich hebben verenigd in GGD-Ghor Nederland, laat weten dat er nu bijna 35.000 verpleeghuismedewerkers een coronavaccin toegediend hebben gekregen. Inmiddels hebben alle 25 GGD’en een grote priklocatie ingericht. Maandag start het vaccineren van verpleeghuisbewoners en de gehandicaptenzorg, schreef minister Hugo de Jonge (volksgezondheid, CDA) vrijdag op Twitter.

NRC houdt hier elke dag het percentage vaccinaties per Europees land bij van het totaal aantal inwoners (Nederland in het rood en buurlanden België en Duitsland in lichtblauw). Op dit moment hebben de meeste gevaccineerden de eerste van twee inentingen ontvangen. Ze zijn daarom nog niet maximaal tegen het virus beschermd.

