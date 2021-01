Te weinig ruimte voor talenten door te gevarieerd programma

Opslaan in leeslijst

Een van de concertreeksen die nog wel doorgaan is het ‘AVROTROS Vrijdagconcert’, vanuit TivoliVredenburg in Utrecht live op Radio 4. Afgelopen vrijdag was een avond voor talenten uit het traject ‘AVROTROS Klassiek presenteert’; pianist Ramon van Engelenhoven, sopraan Laetitia Gerards (eigenlijk het predicaat ‘talent’ voorbij) en het Chimaera Trio.

Het Chimaera Trio mocht openen met een spannend nieuw werk dat Guillermo Lago (Willem van Merwijk) voor hen componeerde: Danzas Soñadas para el Trio Chimaera, een introspectief én chaotisch stuk waarin Laurens de Man aan de vleugel steeds de dialogen tussen klarinettiste Annemiek de Bruin en celliste Irene Kok bij elkaar leek te houden.

Het was meer een circusshow dan een concert, ten koste van de concentratie van de talenten

De omroep wil met het Vrijdagconcert sinds kort af van het ‘standaard’ concert door nieuwe formats uit te proberen. Nu we alleen op een beeldscherm kunnen meekijken, pakte dat goed uit. Verkledingen, veranderend licht, fluïde opstellingen, projecties op een achterdoek en één kamerplant maakten het concert voor de camera interessant.

Maar om het geen ‘standaard’ concert te laten zijn, plukte AVROTROS na Lago maar liefst 17 korte deeltjes uit allerlei stukken en genres. Die verscheidenheid (lied, westers klassiek, cabaret, Zuid-Amerikaans, Oosters) was te veel van het goede. Het resultaat was meer een circusshow dan een concert, ten koste van de concentratie van de talenten. Als je alles wil, komt niets helemaal uit de verf.

Het viel Laetitia Gerards niet kwalijk te nemen dat ze net geen rust vond in één lied uit een cyclus van Edvard Grieg en één van Johannes Brahms, voor ze één cabaretlied van William Bolcom moest zingen. En hadden Van Engelenhoven en De Man maar een paar Hongaarse dansen meer mogen spelen; een ware traktatie aan het einde van de avond, die, omdat ze alleen de 20ste speelden, maar een paar minuten duurde.

Hun veelzijdigheid is ruimschoots bewezen, maar met langere delen uit minder stukken waren de talenten beter tot hun recht gekomen.

Klassiek AVROTROS Vrijdagconcert: Jong Talent – A day in the city. Gezien: 15/1, TivoliVredenburg, Utrecht. Terug te luisteren op nporadio4.nl en binnenkort op het YouTubekanaal. ●●●●●