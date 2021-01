Als voetballers last van schroom hebben, denken ze meer aan hun tegenstander dan aan zichzelf. Je duwt je borst niet vooruit maar doet liever een pas naar achteren. Die schroom was in het eerste half uur tijdens de Klassieker in de Johan Cruijff Arena goed waarneembaar bij het uitspelende Feyenoord.

De zenuwachtige schietgebedjes richting hemel van de Feyenoorders Haps en Geertruida bij het oplopen van het veld, voorspelden al niet veel goeds. Je mag je god groot en machtig achten, maar reken niet te veel op hulp bij het schieten tegen een bal.

Ajax de weg versperren, dat leek in het begin de tactiek van Feyenoord.

Vanaf de bank keek ik vanuit Rotterdam toe hoe het fout ging. Zoals het altijd fout gaat tegen Ajax in de Arena, toch? Want inmiddels is dat chagrijn diep onder de huid van de Feyenoord-supporter gekropen.

De Klassieker is een scheutje fatalisme in de koffie gieten en vervolgens hoofdschuddend voor de televisie zitten.

Schroom zit in je hoofd. Denken dat je minder goed bent. Wachten op het noodlot. Liever stug verdedigen dan met lef aanvallen. Schroom is een gebrek aan zelfvertrouwen. Ajax rook de angst bij de tegenstander en wachtte rustig af tot het met 1-0 voor stond.

Kennelijk was een achterstand nodig om Feyenoord wakker te schudden en durf te tonen. Toen pas gooiden we de schroom van ons af, hoorde ik na afloop van trainer en spelers. Ja, precies. Schroom. Veel schroom. Zonde van de eerste dertig minuten.

In de tweede helft veranderden zij die aanvankelijk ‘schroomden’ in taaie ijzervreters. Ajax werd in de hoek gezet. Begaafde aanvallers als Haller, Tadic en Antony kwamen niet in hun spel door de gedrevenheid van de verdedigers.

Heel even verscheen een verongelijkt trekje op de gezichten bij de spelers van Feyenoord toen een doelpunt werd afgekeurd. Dat hadden uitgerekend zij nou weer. Op de monitor van de VAR werd een lijntje over de breedte van het veld getrokken. Wat bleek? Middenvelder Jens Toornsta had buitenspel gestaan. Met zijn oksel.

Eerlijk is eerlijk, zelf stond ik ook even foeterend voor de televisie: sinds wanneer kon een oksel buitenspel staan?

Het bleef 1-0 voor Ajax. De teleurstelling over de uitslag was na afloop te horen in het commentaar van de Feyenoordspelers. Ze hadden meer verdiend, Ze waren de betere ploeg, Ze hadden pech met de kansen.

Tot aan het doelpunt van Ajax bleef Feyenoord het liefst als een verdedigingslinie in de loopgraven liggen en achteraf overheerste de verwondering dat er niet gewonnen was. Over de omwenteling in de manier van spelen, zei aanvoerder Berghuis aan de rand van het veld: „Toen ontstond het geloof dat er iets te halen viel. Maar we vergaten onszelf te belonen.”

In de catacomben stonk het naar te laat afgegooide schroom.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.