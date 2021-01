Regering Biden I voelt als Obama III

Wie werkelijk was gaan geloven dat Joe Biden op zijn oude dag een radicale socialist was geworden, die de Verenigde Staten zou omtoveren in een paradijs van collectieve voorzieningen, zal door de samenstelling van het presidentiële team weer tot bezinning zijn gekomen. Met zijn kandidaten toont Biden zich opnieuw de man van het midden, een gematigd progressieve Democraat, die gelooft in het nut van sterke vakbonden en een sterke overheid om de vrije markt te beteugelen. Hij heeft zich omringd met mannen en (veel) vrouwen met een gematigd track record. Of hij daarmee de Republikeinse kiezers geruststelt en Republikeinse Senatoren kan overtuigen in te stemmen met al zijn kandidaten, is de vraag. De komende week, als de Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell plaats moet maken voor Democraat Chuck Schumer, zal team-Biden in hoog tempo voor de benoemingscommissies verschijnen. Voor de buitenwereld betekent het de eerste serieuze kennismaking met de nieuwe regering.

Het eerste wat opvalt is de ervaring van de kandidaten. De belangrijkste figuren rond de 78-jarige president-elect zijn misschien niet zo op leeftijd als hijzelf, maar van de 24 belangrijkste kandidaten zijn er maar zes jonger dan 50 jaar. En een andere indicatie van ervaring: van die 24 kandidaten hebben er 16 eerder voor de regering-Obama gewerkt. Mensen als John Kerry (Buitenlandse Zaken onder Obama, nu voorgedragen als klimaatgezant), Janet Yellen (door Obama aangesteld als voorzitter van de centrale bank, nu kandidaat-minister van Financiën) en Susan Rice (Obama’s veiligheidsadviseur, Bidens beoogde voorzitter van de raad voor binnenlands beleid). Biden I voelt als Obama III.

Tijdens de campagne beloofde Biden dat hij een „overgangspresident” wilde zijn, een Democraat die de weg wilde banen voor jongere partijleiders. Maar onder zijn kandidaten kwalificeren alleen vice-president Kamala Harris (56) en misschien de jonge en onervaren Pete Buttigieg (38) als leiders van de volgende generatie. Veel analisten wijzen op het voordeel van het aanstellen van ervaren krachten. Biden staat voor drie grote crises: de pandemie, de economische dreun die daardoor werd uitgedeeld en de sociale onrust rond het thema ongelijkheid. Bij zulke zware opdrachten is ervaring dienstig.

Tweede kenmerk: Bidens ministers en adviseurs zijn als vanzelfsprekend divers, er zitten vrouwen in, Afrikaans-Amerikanen, latino’s en voor het eerst ook een ministerskandidaat van de oorspronkelijke bewoners van de VS, Deb Haaland (Binnenland).

Op de mediagenieke linkervleugel van de Democratische Partij is de diversiteit van Bidens regeringsploeg met grote instemming begroet. Vooralsnog lijkt dat op te wegen tegen de teleurstelling van het gebrek aan ‘echte’ linkse ministers als Elizabeth Warren of Bernie Sanders (oud-presidentskandidaten).

Een opvallende uitzondering vormt het team dat het milieubeleid moet uitvoeren. Evan Weber van de Sunrise Movement, de organisatie die de Green New Deal in grote lijnen heeft bedacht, zei in interviews dat hij „voorzichtig optimistisch” is over Bidens kandidaten.

Bidens biograaf Evan Osnos formuleerde de positie van de nieuwe president als: niet de man die zijn partij ooit een bepaalde koers in heeft geleid, maar wel „de perfecte graadmeter voor waar het midden van de Democratische Partij zich bevindt”. In de loop van Bidens lange politieke carrière – hij trad aan als Senator in 1972 – en zeker in de afgelopen tien jaar is de Democratische Partij flink naar links opgeschoven. Biden is behoedzaam gevolgd. De aanpak van klimaatverandering en sociale ongelijkheid staan nu centraal in zijn programma.

Zolang Trump nog in het Witte Huis zat en zijn verkiezingsnederlaag niet wilde toegeven, hebben de meest progressieve stemmen zich rustig gehouden tegenover president-elect Biden. Afrekenen met de dreiging die nog tot deze week van de scheidende president uitging, hield de Democratische gelederen gesloten. Het is de vraag hoelang dat na de inauguratie van komende woensdag zo zal blijven.

De woordvoerders



Kate Bedingfield en Jen Psaki, met respectievelijk 38 en 42 jaren jonkies in team-Biden, staan aan het hoofd van de persafdeling van het Witte Huis. Een afdeling die uitsluitend uit vrouwen bestaat. Beide vrouwen werkten al voor de regering-Obama. Bedingfield was plaatsvervangend perschef van Bidens campagne. Als hoofd van de afdeling media en communicatie wordt ze Bidens belangrijkste adviseur waar het gaat om het overbrengen van beleid aan de buitenwereld.

Psaki, eerder woordvoerder op het ministerie van Buitenlandse Zaken en de afgelopen jaren als commentator regelmatig op CNN te zien, wordt de belangrijkste woordvoerder van het Witte Huis, zoals Kayleigh McEnany dat nu voor president Trump is. Hoewel de bazen van de afdeling communicatie niet de enigen zijn die de persconferenties houden, zullen Bedingfield en Psaki wel de ‘gezichten’ van de nieuwe regering worden.

Kamala Harris, vicepresident



Als Joe Biden met zijn vice-president omgaat zoals Barack Obama met hemzelf, dan wordt Kamala Harris een van de belangrijkste adviseurs van de nieuwe president. De 56-jarige Harris, van gemengd Afrikaans- en Indiaas-Amerikaanse komaf, was tot iets meer dan een jaar geleden zelf nog presidentskandidaat. Ze klom op in het justitie-apparaat van Californië: hoofdofficier in San Francisco, vanaf 2011 procureur-generaal van de staat. Dat is een verleden dat ze meetorst, want werken in het Amerikaanse strafsysteem geldt bepaald niet als aanbeveling bij de linkervleugel van de Democratische Partij. Hoewel president Trump haar „een vrouwelijke socialist” noemde, kregen de media weinig vat op Harris’ posities tijdens haar eigen, korte presidentscampagne in 2019. De Senator veranderde nogal eens van opvatting, bijvoorbeeld over een door de overheid opgezet zorgstelsel.

Antony Blinken, BZ



Voor de rest van de wereld zal Antony Blinken (58) op Buitenlandse Zaken het belangrijkste gezicht van de regering-Biden worden. Hij was Bidens veiligheidsadviseur toen die vicepresident was. Tot en met 2013 gaf hij mede vorm aan het beleid voor Afghanistan, Pakistan en het Iraanse kernprogramma. Blinken is een van de kandidaten die bewijst hoe sterk Biden leunt op zijn ervaring in de regering-Obama. Hij zat in 1994 al in de nationale veiligheidsraad van president Clinton. Dat betekent ook dat hij is ‘besmet’ door fouten in het Amerikaanse buitenlandbeleid van de laatste drie decennia. Blinken steunde de Amerikaanse invasie in Irak. In een profiel heette hij ‘het gezicht van Obama’s Syrië-beleid’, een dubieuze eretitel. Blinken gaf het toe in een tv-interview in 2020. „We zijn er niet in geslaagd een verschrikkelijk verlies van mensenlevens te voorkomen. We hebben het massale vluchtelingenprobleem niet voorkomen, noch in Syrië zelf noch erbuiten. En dat zal ik mijn hele leven meedragen.”

Xavier Becerra, Zorg



De grootste verrassing in de reeks kandidaten voor team-Biden was Xavier Becerra (62). Nog midden in een pandemie (gemiddeld 3.300 doden per dag) wil Biden het ministerie van Volksgezondheid laten leiden door een oud-officier van Justitie en een voormalig Afgevaardigde. In het Congres leidde hij de Hispanic Caucus en vocht hij voor de invoering van Obama’s Affordable Care Act. De meest recente baan van Becerra was procureur-generaal van Californië, waar hij in 2017 de huidige vicepresident Kamala Harri opvolgde. Het argument waarmee Biden de bezwaren afweert, is dat Becerra als procureur leiding geeft aan een organisatie die niet onderdoet voor een ministerie op federaal niveau. Naast Becerra treden ervaren krachten uit de zorgsector aan. Vivek Murthy herneemt zijn baan als surgeon-general, die hij ook onder Obama had. Hoofd infectieziekten van het ziekenhuis van Boston, Rochelle Walensky, wordt hoofd van het CDC, het Amerikaanse RIVM.

Merrick Garland, Justitie



De ervaren jurist Merrick Garland kan de meest saillante figuur uit Bidens kabinet worden. Gaat zijn Justitie-departement oud-president Trump vervolgen? Bij zijn presentatie van Garland onderstreepte Biden diens onafhankelijkheid. „Hij werkt niet voor mij maar voor het Amerikaanse volk.” Garland, die al onder president Carter in 1979 op het departement werkte dat hij nu gaat leiden, leidde als officier van justitie onderzoeken naar geruchtmakende gevallen van binnenlands terrorisme, zoals de ‘Unabomber’. Biden geeft de nu 68-jarige rechter een soort herkansing. Garland werd in 2016 voorgedragen voor een zetel aan het Supreme Court. De Republikeinse meerderheid in de Senaat blokkeerde Garland, met het argument dat Obama zo dicht tegen het eind van zijn ambtstermijn niet zo’n belangrijke benoeming mocht doen. Vorig jaar stonden de Republikeinen Trump precies dat toe met Amy Coney-Barrett.

John Kerry, klimaatgezant



Zijn baan heeft een wat bescheiden titel, maar als ‘klimaatgezant’ zal de 77-jarige John Kerry uitvoering geven aan het beleid waarmee president Biden een „existentieel gevaar” voor de wereld wil bestrijden. In dat beleid zijn volgens de president de krachten van alle andere ministeries nodig. De zeer doorknede politicus Kerry – hij was de Democratische presidentskandidaat in 2004 en minister van Buitenlandse Zaken in de tweede termijn van president Obama – zal al zijn ervaring als bestuurder en diplomaat nodig hebben om nationaal en internationaal bergen te verzetten. In zijn presidentschap heeft Donald Trump het milieubeleid consequent ondergeschikt gemaakt aan economische belangen. Hij heeft de belangrijke milieudienst EPA uitgehold en de regels voor energiebedrijven versoepeld of opgeheven. Kerry wordt bijgestaan door Michael Regan, die hoofd van de EPA wordt.

Lloyd Austin, Defensie



Of Lloyd Austin daadwerkelijk minister van Defensie wordt, is de vraag. De voormalige viersterrengeneraal heeft er een speciale dispensatie van de Senaat voor nodig. De 67-jarige Austin, als stafchef de hoogste Amerikaanse militair in 2012 en 2013, trad minder dan vijf jaar geleden uit dienst. Om te voorkomen dat ex-militairen een ongewenste ‘draaideur’ openen tussen het Pentagon en het leger, is vastgelegd dat een militair ten minste zeven jaar uit dienst moet zijn voordat hij aan de civiele kant van Defensie komt te werken. In 2010 en 2011 was Austin de bevelvoerder van de Amerikaanse troepen in Irak. Hij vroeg president Obama destijds om de inzet van meer manschappen – een netelig punt in de Amerikaanse maatschappij.

Janet Yellen, Financiën



De kandidatuur van Janet Yellen is in politiek Washington met tamelijk algemene instemming begroet. De 74-jarige econoom heeft een solide reputatie opgebouwd in haar tijd als president van de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Obama benoemde haar op die positie – voor het eerst een vrouw – in 2014. Ze zag in die tijd de economie elke maand groeien, de werkloosheid dalen en ze hielp met haar behoedzame rentebeleid de Amerikaanse economie herstellen van de lange crisis. Yellen legde als Fed-president de nadruk op werkgelegenheid boven de bestrijding van de inflatie. Algemeen wordt verwacht dat ze op dezelfde manier de economische klap van de coronacrisis zal proberen te herstellen: door de werkgelegenheid te stimuleren.

Ron Klain, stafchef



Ron Klain wordt de rechterhand van president Biden, zijn belangrijkste niet-gekozen politieke adviseur, de baas in de West Wing. Klain (59) was in 1995 de stafchef van vicepresident Al Gore, in de regering-Clinton. Toen bij de verkiezingen van 2000 de stemmen in de beslissende staat Florida moesten worden herteld, stelde Gore jurist Klain aan het hoofd van zijn hertellingsteam. In de Obama-jaren was Klain stafchef van Joe Biden. In 2014 werd hij hoofd van het team dat de Ebola-epidemie buiten moest houden. Het virus kreeg geen voet aan de grond in de VS en de oorspronkelijke kritiek dat Klain geen medische achtergrond had, verstomde. Hij is een ambtenarenmanager en hij ligt ook goed bij de linkervleugel van de Democratische Partij.