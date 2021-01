Rakettest NASA vroegtijdig afgebroken, oorzaak nog onbekend

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) een belangrijke test met het nieuwe raketsysteem Space Launch System (SLS) vroegtijdig moeten afbreken. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Het SLS, dat in de toekomst bemande vluchten moet verzorgen naar de maan, wordt sinds de introductie in 2011 geplaagd door vertragingen en hoger uitvallende kosten.

De test was in aanloop naar de geplande proeflancering in november. Voor het eerst werden daarbij de vier raketmotoren tegelijkertijd ontstoken. Het was de bedoeling dat deze acht minuten zouden branden, dezelfde tijd die straks nodig is om het voertuig bij een lancering de ruimte in te sturen. Maar na iets meer dan een minuut schakelden de motoren zichzelf uit. NASA-medewerkers zoeken aan de hand van data uit hoe dat kan. NASA-topman Jim Bridenstine sprak desalniettemin van een „belangrijke stap voorwaarts” in het maanprogramma Artemis en bij het in de toekomst vervoeren van astronauten. Het hoofddoel daarbij is een maanlanding van twee Amerikaanse astronauten in 2024.

Het Space Launch System is de langverwachte opvolger van ruimteschip Space Shuttle en moet NASA minder afhankelijk maken van Russische raketten. Op dit moment kunnen de Amerikanen alleen astronauten de ruimte in sturen met Russische sojoez-raketten. De grootste versie van het nieuwe ruimtelanceersysteem is 118 meter hoog en kan 130.000 kilo in een baan om de aarde brengen, of met minder gewicht nog verder dan een baan om de aarde. Zoals wel vaker met omvangrijke ruimtevaartprojecten kampt SLS met technische problemen en budgetoverschrijdingen, waardoor het inmiddels drie jaar achter loopt op schema en het budget met drie miljard dollar is overschreden. Critici vragen zich af waarom NASA geen gebruikmaakt van commerciële toeleveranciers zoals SpaceX die goedkopere raketten beloven.

