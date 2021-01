Praat mee met NRC in het Gesprek van de Dag

NRC experimenteert de komende drie weken met het Gesprek van de Dag voor abonnees: één actuele, dagelijkse discussie onder leiding van een redacteur. We selecteren iedere dag één artikel en modereren daarbij een inhoudelijk debat. De discussie kan plaatsvinden onder een opinieartikel, maar ook onder een reportage of een interview. Tijdens het experiment vervangt het Gesprek van de Dag de huidige reactiemogelijkheid bij andere artikelen.

De afgelopen tweeënhalf jaar hebben we geconstateerd dat abonnees graag met elkaar in discussie gaan en in die behoefte willen we blijven voorzien. Door het aantal artikelen waarop kan worden gereageerd te beperken en actief deel te nemen aan het debat onderzoeken we of de kwaliteit van de discussie kan worden verhoogd waardoor het debat voor meer abonnees interessant kan zijn.

Naast het Gesprek van de Dag zullen we regelmatig Q&A’s organiseren over uiteenlopende onderwerpen. Op die manier kunt u rechtstreeks in contact treden met de redactie. Ook blijven we blijven we graag gebruikmaken van uw kennis en ervaring, zoals we dat in het verleden al vaker deden via gerichte vragen en enquêtes.

In onze FAQ vindt u meer informatie over het reageren op artikelen.